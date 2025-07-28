В Самаре почтили память ангелов Донбасса

Памятные акции активисты активисты "Молодой Гвардии" и волонтеры "Единой России" провели по всей стране.

В Самаре активисты "Молодой Гвардии" в руках с портретами погибших детей вместе с Героем Российской Федерации, советником губернатора Самарской области, заместителем секретаря Самарского реготделения "Единой России" Максимом Девятовым возложили цветы к горельефу и почтили память ангелов Донбасса минутой молчания.

"Дети не должны умирать. Бесчеловечные, жестокие и фашистские поступки Киевского режима повлекли за собой смерть детей, которые могли быть известными и хорошими врачами, спасателями, водителями, инженерами. Пусть земля будет пухом Ангелам Донбасса", — поделился руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов.

Участники молодежного форума ПФО "иВолга", который проходит под Самарой, в этот день открыли арт-объект и почтили минутой молчания тех, чьи жизни унесла война в Донбассе. Ребята разместили белых журавлей рядом с фотографиями погибших детей.

"Мы организовали фотовыставки, возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших детей минутой молчания. Забыть эту боль — значит предать тех, чьи жизни оборвались так рано. Наш долг — не только хранить память, но и делать все, чтобы подобное никогда не повторилось. Мы обязаны создать мир, где у детей будет будущее. Именно для этого сегодня выходят на улицы наши активисты по всей России", — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Пензе около 150 активистов МГЕР и "Волонтерской Роты" с портретами погибших детей прошли от площади Маршала Жукова до памятного знака "Z" на улице Максима Горького. Затем участники возложили цветы к памятнику, установленному в честь участников СВО в сквере Воинской доблести.

Молодогвардейцы Москвы при участии аппарата совета депутатов Отрадное, активистов партии Северо-Восточного округа и представительства ДНР в Москве выложили из тысячи свечей фигуру бумажного журавля, как символ памяти и надежды. Также присутствующие возложили игрушки и красные гвоздики к памятнику.

В ежегодной акции "Журавль памяти" приняли участие более 100 человек. Среди них — глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

В Ростове-на-Дону активисты "Молодой Гвардии" совместно с Управлением по молодежной политике города организовали памятное мероприятие у памятника "Матери и дитя". Участники возложили цветы и организовали акцию "Огни памяти", в рамках которой выложили слово "ПОМНИМ" из зажженных лампад. Также открылась выставка картин, посвященная истории детей-жертв войны в Донбассе.

Напомним, 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата была учреждена в 2022 г. указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным для увековечения памяти о погибших детях ДНР. В этот день вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". Всего с 2014 г. в результате агрессии киевского режима погибли более 300 детей.