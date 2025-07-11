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Спорт без риска: в Самарской области проверили футбольные поля

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе завершен мониторинг безопасности детских футбольных полей. Рейды проводили активисты и члены общественного совета парт проекта "Крепкая семья" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

За две недели активисты, депутаты и родители осмотрели 177 футбольных полей во всех 37 муниципалитетах региона. В рейдах участвовали 578 человек — от представителей "Единой России" и "Молодой Гвардии" до обычных мам и пап, чьи дети играют на этих площадках.

Результаты проверки оказались неоднозначными: хотя большинство площадок соответствуют нормам, но на некоторых обнаружены нарушения, которые вполне могут угрожать безопасности детей.

Из 15 выявленных нарушений самые частые — отсутствуют или порваны сетки на воротах, сломаны ограждения. В некоторых местах ворота не закреплены, а деревья нависают над площадкой, рассказали проверяющие.

Руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева вместе с общественниками и родителями провела мониторинг футбольных локаций на территории своего избирательного округа. Результаты мониторинга в селах Шигонского и Ставропольского районов, а также в Тольятти показали как позитив, так и тревожные сигналы.

"Состояние оборудования удовлетворительное. В отдельных случаях производятся ремонтные работы. Будем держать на контроле устранение нарушений", — отметила Екатерина Кузьмичева.

В Промышленном районе Самары запланированной проверке не помешала даже дождливая погода. Депутат Самарской губернской думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Виктор Воропаев вместе с председателем совета депутатов Ильей Шевцовым не выявили проблем и нарушений в эксплуатации футбольных полей по улице Зои Космодемьянской. А вот на улице Тополей, 4, отсутствуют сетки на футбольных воротах и есть повреждение искусственного покрытия.

Мониторинг подтвердил, что не все футбольные поля безопасны для детей, но благодаря активной позиции общественности и власти ситуация может изменится к лучшему. Все выявленные нарушения взяты на контроль общественным советом партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области.

"Главное, чтобы дети проводили каникулы без риска для здоровья", — резюмировали участники проверки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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