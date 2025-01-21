Общественники и единороссы обсудили меры поддержки многодетных семей

Активисты партийного проекта "Крепкая семья" в регионах поделились опытом работы по реализации президентского указа.

Год назад президент России Владимир Путин подписал указ № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ закрепил единый статус многодетной семьи, а также установил перечень государственных гарантий для многодетных. С этого момента для многих семей в Российской Федерации, имеющих трех и более детей, был установлен бессрочный статус многодетных, ряд приоритетных мер социальной поддержки и другие льготы.

В течение всего прошлого года, проходившего под знаком семьи, политики и общественные деятели так или иначе возвращались к вопросу необходимости разработки мер, направленных на увеличение рождаемости, на повышение роли семейных ценностей в обществе и укрепление статуса многодетной семьи.

Помимо этого, главы субъектов должны были обеспечить реализацию целого ряда мер, в том числе и по информированию многодетных семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах. Многое было сделано, но демографическая ситуация в ряде регионов остается по-прежнему напряженной. Об этом сегодня вновь говорили многодетные мамы, представители общественных организаций, защищающих их интересы, координаторы партийного проекта "Крепкая семья" из разных регионов России.

На связи - представители регионов ПФО: Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Нижний Новгород, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области.

Льготы на проезд, горячее питание для школьников, бесплатное посещение театров или спортивных мероприятий или подведение всех коммуникаций к земельным наделам многодетных - не во всех регионах ситуация благополучна и однозначна. Критерий нуждаемости в каких-то регионах уже отменен, а где-то все еще является камнем преткновения для получения положенных по закону льгот.



