16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Якушев предложил Владимиру Путину присвоить звание "Город трудовой доблести" семи городам "Сюда приходят те, у кого есть идеи": штаб общественной поддержки "Единой России" отметил день рождения Владимир Якушев: "Ключевые приоритеты "Единой России" в весеннюю сессию касаются поддержки участников СВО" Актив партпроект "Цифровая Россия" в Самарской области работает над развитием цифровой среды в регионе "Единая Россия": отправили гуманитарный конвой, начали перезагрузку партийной работы и наметили вектор развития региона

Партии Власть и политика

Молодежь выбирает в наставники участников специальной военной операции

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В областном штабе общественной поддержки "Единой России" активисты-молодогвардейцы встретились с Героем России Максимом Девятовым в рамках нового проекта "Наставник Z".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Разговоры начистоту с настоящим героем России. Звучат вопросы искренние в своей прямоте: какова формула успеха и как жить так, чтобы тобой гордились?

"Мы все помним о героях Великой Отечественной и других войн в российской истории, — поделился руководитель аппарата "Молодая Гвардия Единой России" Арсений Ганин. — А это уже герои нового времени, они ненамного старше нас, и именно на таких людей хочется равняться и быть похожими на них".

Героями не рождаются, ими становятся — первый урок молодым от участника специальной военной операции. Потомственный военный, в 2005 г. Максим Девятов начал военную службу в 81-м гвардейском мотострелковом полку 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в самарском поселке Кряж. В 2014 г. Девятов в составе бригады принимал участие в Крымской операции, в 2015 г. выезжал в боевую командировку в Сирию.

С февраля 2022 г. в составе своего подразделения Максим Девятов воевал на СВО. В 2023 г. Девятову было присвоено звание Герой Российской Федерации, а с августа 2024 г. он занимает должность  помощника губернатора Самарской области по  вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Недавно Максим Девятов был избран в состав президиума регполитсовета партии "Единая Россия".

Он рассказал молодым людям о солдатском быте, о подвиге за который получил звезду Героя Российской Федерации, о сослуживцах, с которыми был на фронте, а также о работе, которую выполняет теперь.

"Это очень ответственная и почетная задача — помогать тем, кто воюет за ленточкой и семьям ребят, — поделился Максим Девятов. — Сам был там и знаю — боец спокоен, если уверен, что дома у него все в порядке, семья не брошена".

Сегодня особенно важно, отметил герой, помочь тем, кто возвращается, адаптироваться  в мирной жизни, найти работу, восстановить здоровье.

На встрече активисты говорили не только о ратных подвигах нашего земляка, но и о том, как важно не терять боевой настрой в тылу. В частности, молодогвардейцы рассказали Максиму Девятову о том, что в новом году продолжат помогать не только участникам специальной военной операции, но и жителям приграничных территорий и новых регионов.

"Максим Вадимович — настоящий герой и очень интересный человек, с огромным интересом слушали его историю. Мы гордимся, что у нас есть такие земляки, которые защищают родину и мирных жителей, совершая героические поступки", — поделился молодогвардеец Роман Чебурахин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2