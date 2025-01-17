Молодежь выбирает в наставники участников специальной военной операции

В областном штабе общественной поддержки "Единой России" активисты-молодогвардейцы встретились с Героем России Максимом Девятовым в рамках нового проекта "Наставник Z".

Разговоры начистоту с настоящим героем России. Звучат вопросы искренние в своей прямоте: какова формула успеха и как жить так, чтобы тобой гордились?

"Мы все помним о героях Великой Отечественной и других войн в российской истории, — поделился руководитель аппарата "Молодая Гвардия Единой России" Арсений Ганин. — А это уже герои нового времени, они ненамного старше нас, и именно на таких людей хочется равняться и быть похожими на них".

Героями не рождаются, ими становятся — первый урок молодым от участника специальной военной операции. Потомственный военный, в 2005 г. Максим Девятов начал военную службу в 81-м гвардейском мотострелковом полку 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в самарском поселке Кряж. В 2014 г. Девятов в составе бригады принимал участие в Крымской операции, в 2015 г. выезжал в боевую командировку в Сирию.

С февраля 2022 г. в составе своего подразделения Максим Девятов воевал на СВО. В 2023 г. Девятову было присвоено звание Герой Российской Федерации, а с августа 2024 г. он занимает должность помощника губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Недавно Максим Девятов был избран в состав президиума регполитсовета партии "Единая Россия".

Он рассказал молодым людям о солдатском быте, о подвиге за который получил звезду Героя Российской Федерации, о сослуживцах, с которыми был на фронте, а также о работе, которую выполняет теперь.

"Это очень ответственная и почетная задача — помогать тем, кто воюет за ленточкой и семьям ребят, — поделился Максим Девятов. — Сам был там и знаю — боец спокоен, если уверен, что дома у него все в порядке, семья не брошена".

Сегодня особенно важно, отметил герой, помочь тем, кто возвращается, адаптироваться в мирной жизни, найти работу, восстановить здоровье.

На встрече активисты говорили не только о ратных подвигах нашего земляка, но и о том, как важно не терять боевой настрой в тылу. В частности, молодогвардейцы рассказали Максиму Девятову о том, что в новом году продолжат помогать не только участникам специальной военной операции, но и жителям приграничных территорий и новых регионов.

"Максим Вадимович — настоящий герой и очень интересный человек, с огромным интересом слушали его историю. Мы гордимся, что у нас есть такие земляки, которые защищают родину и мирных жителей, совершая героические поступки", — поделился молодогвардеец Роман Чебурахин.