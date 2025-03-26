В Самарской области по проекту ЕР "Культура малой Родины" создают уникальные модельные библиотеки

По всей стране идет модернизация ДК, школ искусств, музеев и театров. Российская культура переживает период обновления. Открываются творческие центры, модернизируются ДК, музеи, театры, библиотеки и школы искусств. В небольших населенных пунктах создаются условия для комфортной работы специалистов.

О том, какая работа ведется в этой сфере в рамках партпроекта "Культура малой Родины" и Народной программы партии, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"На съезде партии мы добавили в наш программный документ программу "Земский работник культуры", которую поддержал президент. В этом году на ее реализацию направлено более одного миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах - по 2,5 миллиарда рублей", - прокомментировал он.

По словам Владимира Якушева, на подъемные могут претендовать сотрудники, которые решили трудиться в населенных пунктах численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и на Дальнем Востоке - они получат два миллиона рублей. А представителям культуры, которые отправятся в малые города в других регионах, выделят один миллион рублей.

Один из регионов, где проводится большая работа по обновлению учреждений культуры, - Самарская область. Здесь в рамках партпроекта модернизируются ДК и детские школы искусств, организации оснащаются новым оборудованием. Кроме того, в регионе открываются уникальные модельные библиотеки, созданные с учетом пожеланий читателей, а также истории и культуры той территории, где они располагаются. В 2025 году в Самарской области появятся еще пять таких учреждений.

Ранее координатор профильного партпроекта ЕР в Самарской области Алексей Дегтев оценил качество завершенного капитального ремонта учреждений в селах Утевка и в Верхняя Подстепновка.

"Отрадно видеть, как развиваются Дома культуры в сельских поселениях. Все сделано с умом, эстетично и удобно в первую очередь для посетителей. Просторные актовые залы произвели отдельное впечатление", - прокомментировал Алексей Дегтев.

Работники культуры играют особую роль в сохранении традиционных ценностей и исторической памяти. Об этом сказала федеральный координатор партпроекта "Культура малой Родины", председатель профильного комитета Госдумы Ольга Казакова. В своем поздравлении служителей культуры с профессиональным праздником она отметила, что артисты регулярно выступают на линии фронта и в госпиталях. Работники учреждений культуры становятся волонтерами, а сами участники спецоперации вносят огромный вклад в сохранение памяти о подвигах наших современных героев.

"Так, участник спецоперации, поэт Сергей Лобанов написал целый цикл произведений о событиях СВО и о сослуживцах. И таких творческих людей - писателей, поэтов, художников, музыкантов - сегодня много", - резюмировала Ольга Казакова.