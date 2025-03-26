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В Самарской области по проекту ЕР "Культура малой Родины" создают уникальные модельные библиотеки В Самарской области участники СВО становятся кандидатами на предварительном голосовании от партии "Единая Россия" Самарскую область посетит председатель ЛДПР Леонид Слуцкий Регполитсовет самарского отделения "Единой России" избрал заместителей секретаря реготделения Владимир Якушев: "Единая Россия" внесла предложения в Стратегию развития образования"

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В Самарской области по проекту ЕР "Культура малой Родины" создают уникальные модельные библиотеки

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По всей стране идет модернизация ДК, школ искусств, музеев и театров. Российская культура переживает период обновления. Открываются творческие центры, модернизируются ДК, музеи, театры, библиотеки и школы искусств. В небольших населенных пунктах создаются условия для комфортной работы специалистов.

Фото: er.ru

О том, какая работа ведется в этой сфере в рамках партпроекта "Культура малой Родины" и Народной программы партии, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"На съезде партии мы добавили в наш программный документ программу "Земский работник культуры", которую поддержал президент. В этом году на ее реализацию направлено более одного миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах - по 2,5 миллиарда рублей", - прокомментировал он.

По словам Владимира Якушева, на подъемные могут претендовать сотрудники, которые решили трудиться в населенных пунктах численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и на Дальнем Востоке - они получат два миллиона рублей. А представителям культуры, которые отправятся в малые города в других регионах, выделят один миллион рублей.

Один из регионов, где проводится большая работа по обновлению учреждений культуры, - Самарская область. Здесь в рамках партпроекта модернизируются ДК и детские школы искусств, организации оснащаются новым оборудованием. Кроме того, в регионе открываются уникальные модельные библиотеки, созданные с учетом пожеланий читателей, а также истории и культуры той территории, где они располагаются. В 2025 году в Самарской области появятся еще пять таких учреждений.

Ранее координатор профильного партпроекта ЕР в Самарской области Алексей Дегтев оценил качество завершенного капитального ремонта учреждений в селах Утевка и в Верхняя Подстепновка.

"Отрадно видеть, как развиваются Дома культуры в сельских поселениях. Все сделано с умом, эстетично и удобно в первую очередь для посетителей. Просторные актовые залы произвели отдельное впечатление", - прокомментировал Алексей Дегтев.

Работники культуры играют особую роль в сохранении традиционных ценностей и исторической памяти. Об этом сказала федеральный координатор партпроекта "Культура малой Родины", председатель профильного комитета Госдумы Ольга Казакова. В своем поздравлении служителей культуры с профессиональным праздником она отметила, что артисты регулярно выступают на линии фронта и в госпиталях. Работники учреждений культуры становятся волонтерами, а сами участники спецоперации вносят огромный вклад в сохранение памяти о подвигах наших современных героев.

"Так, участник спецоперации, поэт Сергей Лобанов написал целый цикл произведений о событиях СВО и о сослуживцах. И таких творческих людей - писателей, поэтов, художников, музыкантов - сегодня много", - резюмировала Ольга Казакова.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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