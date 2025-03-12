Самарскую область посетит председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

13 и 14 марта Самарскую область посетит делегация ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого.

Как сообщили в партии, планируется, что 13 марта делегация посетит завод по производству БПЛА "Транспорт будущего" в Тольятти и один из самарских храмов.

14 марта либерал-демократы проведут в военном госпитале на ул. Невской в Самаре и Самарском государственном техническом университете.