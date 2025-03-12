Самарскую область посетит председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

13 и 14 марта Самарскую область посетит делегация ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого.
Как сообщили в партии, планируется, что 13 марта делегация посетит завод по производству БПЛА "Транспорт будущего" в Тольятти и один из самарских храмов.
14 марта либерал-демократы проведут в военном госпитале на ул. Невской в Самаре и Самарском государственном техническом университете.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!