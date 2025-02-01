"Единая Россия" дала старт конкурсу музеев общеобразовательных организаций "Знать, чтобы помнить"

Победители проекта могут получить от 200 до 500 тыс. рублей.

Партия "Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций "Знать, чтобы помнить". Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в ходе заседания партийного оргкомитета "Наша победа", на котором обсуждалось проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Победители конкурса в различных номинациях могут получить от 200 до 500 тыс. руб. в зависимости от категории. В минувшем году участие в проекте приняли 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, выиграть на федеральном этапе удалось 90 учреждениям.

В 2025-м в столице и регионах пройдет большое количество акций, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Героев специальной военной операции, фронтовиков. Одним из центральных событий станет акция "Диктант Победы", которая в этом году охватит 80 стран мира.

"Всенародный проект давно перешагнул границы нашей страны. Подготовка к диктанту идет полным ходом. В минувшем году его написали более двух миллионов человек более чем на почти 30 тысячах площадках. Рассчитываю, что и в этот раз интерес к акции будет не меньше", — отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Владимир Якушев обратил внимание на то, что мероприятия позволяют еще раз отблагодарить ветеранов и, в то же время, заложить фундамент в воспитание подрастающего поколения. "Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов. Участники локальных войн и Специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке. Необходимо, чтобы мероприятия были качественно организованы и прошли на высоком уровне не только в столице, но и в любой точке страны", — подчеркнул секретарь Генсовета партии.