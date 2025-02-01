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"Единая Россия" дала старт конкурсу музеев общеобразовательных организаций "Знать, чтобы помнить"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Победители проекта могут получить от 200 до 500 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Партия "Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций "Знать, чтобы помнить". Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в ходе заседания партийного оргкомитета "Наша победа", на котором обсуждалось проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Победители конкурса в различных номинациях могут получить от 200 до 500 тыс. руб. в зависимости от категории. В минувшем году участие в проекте приняли 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, выиграть на федеральном этапе удалось 90 учреждениям.

В 2025-м в столице и регионах пройдет большое количество акций, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Героев специальной военной операции, фронтовиков. Одним из центральных событий станет акция "Диктант Победы", которая в этом году охватит 80 стран мира.

"Всенародный проект давно перешагнул границы нашей страны. Подготовка к диктанту идет полным ходом. В минувшем году его написали более двух миллионов человек более чем на почти 30 тысячах площадках. Рассчитываю, что и в этот раз интерес к акции будет не меньше", — отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Владимир Якушев обратил внимание на то, что мероприятия позволяют еще раз отблагодарить ветеранов и, в то же время, заложить фундамент в воспитание подрастающего поколения. "Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов. Участники локальных войн и Специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке. Необходимо, чтобы мероприятия были качественно организованы и прошли на высоком уровне не только в столице, но и в любой точке страны", — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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