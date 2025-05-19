Выбираем лучших: стартовало предварительное голосование партии "Единая Россия"

С 19 мая жители Самарской области на сайте pg.er.ru могут выбрать кандидата, который представит партию "Единая Россия" на выборах в сентябре 2025 года. Регистрация избирателей продлится до 23 мая, само голосование — до 25 мая. В этом году голосование полностью электронное, и опасаться этого не нужно. Система надежно защищена, персональные данные избирателей в полной безопасности.

Почему предварительное голосование (праймериз) важно? Прежде чем выдвинуть кандидатов на сентябрьские выборы, партия узнает у людей, кто, по мнению жителей, достоин того, чтобы его выдвинули в депутаты. Таким образом предварительное голосование "Единой России" — это фактически рейтинговый отбор жителями будущих кандидатов на выборах от "ЕР". Кто победит на предварительном голосовании, того "Единая Россия" и выдвинет на основных выборах. Причем голосовать на этом предварительном голосовании могут все жители соответствующего избирательного округа, а не только члены партии.

Единственное условие — иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Именно через нее избиратель авторизуется на портале pg.er.ru и выбирает "кандидата в кандидаты", который идет по округу, где прописан избиратель. Вся процедура автоматизирована и занимает буквально одну минуту. При этом благодаря использованию "Госуслуг", высокому уровню защищенности и информационной безопасности повлиять на результаты голосования людей процедуры не может никто. Все прозрачно и честно.

Осенью в Самаре и ряде территорий области пройдут выборы в представительные органы. Именно сегодня можно выбрать тех, кто имеет программу развития территории, готов работать с людьми, отстаивать их интересы. Тех, кто помогает осуществить перемены к лучшему в каждом дворе, районе, городе. Тех, кто будет контролировать, чтобы выделенные бюджетные средства расходовались строго по назначению. Тех, кто будет реально помогать людям в решении их проблем. У депутатов будут все необходимые полномочия, чтобы работать на своих избирателей.

Вот что говорят сами участники праймериз.

Главный инженер ООО "Самарские коммунальные системы" Игорь Давыдов: "Это наш шанс решить, кто будет представлять интересы самарцев в городской Думе. От этого выбора зависит будущее нашего города!"

Предприниматель Эдуард Галстян: "Только вместе мы сможем сделать наш район еще уютнее, безопаснее и привлекательнее для жизни и работы".

Главный врач детского отделения Самарской стоматологической поликлиники № 6 Иван Хоменко: "Ваш голос имеет значение! Участвуйте в голосовании и сделайте свой выбор за наше будущее".

Главный инженер АО "Похвистенвоэнерго" Сергей Коротков: "Мы все хотим жить лучше. Чтобы этого добиться, нужно действовать сообща. Необходимо поддерживать развитие местного самоуправления, инициатив граждан, привлекать их к решению вопросов местного значения".