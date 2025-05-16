16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" и Минпросвещения РФ представили планы по реализации программы капремонта объектов образования В 2025 году в Самарской области "Единая Россия" подготовила более 1700 площадок для "Диктанта Победы" Владимир Якушев: "Мы - единая страна и умеем четко, жестко, эффективно и понятно отвечать на вызовы, которые перед нами стоят" ЕР выполнила обязательства по Народной программе более чем на 80% Партпроект ЕР "Городская среда" ежегодно преображает тысячи территорий

Партии Власть и политика

"Единая Россия" и Минпросвещения РФ представили планы по реализации программы капремонта объектов образования

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В текущем году будет модернизировано около 1,5 тысячи школ, детских садов и колледжей.

Фото: er.ru

Капитальный ремонт в 2025 году пройдет более чем в 1500 образовательных учреждений по всей стране. По президентской программе отремонтируют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. Планы по реализации проекта представил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на всероссийском штабе, проведенном совместно с Минпросвещения РФ.

Он сообщил, что контракты на проведение работ по капремонту заключены на 1518 объектах. Однако по 33 объектам произошла задержка.

"По некоторым они находятся на подписании. По некоторым конкурсная документация размещена с опозданием. Но есть объекты, по которым еще даже не объявлены конкурсные процедуры. В "красной зоне" — Томская, Тамбовская, Липецкая области, Ставропольский и Краснодарский края, Ненецкий автономный округ", — уточнил секретарь Генсовета ЕР.

Кроме того, в этом году планируется начать строительство 67 школ и 57 детских сада. При этом конкурсы на строительство школ до сих пор не объявлены в 11 субъектах, детских садов — в шести. Владимир Якушев поддержал инициативу Сергея Кравцова по установлению срока завершения контрактной кампании до конца мая. С регионами, которые не выполняют обязательства, "Единая Россия" и Минпросвещения проведут отдельное совещание.

Контроль работ по программе капремонта и строительства образовательных учреждений осуществляют созданные в регионах общественные штабы. В них принимают участие депутаты Госдумы, сенаторы от партии, родители и педагоги. Владимир Якушев подчеркнул принципиальную значимость вовлечения в процесс родителей еще на этапе проектировки объекта.

"Изначально закладываются серьезные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта", — сказал он.

Обновление объектов должно быть завершено в летний период, так как ввести учреждения в эксплуатацию необходимо к 1 сентября. "Единая Россия" будет оказывать максимальную поддержку региональным и муниципальным властям.

Добавим, проект капремонта школ входит в народную программу партии ЕР. Его инициировал президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" в 2021 году, новые регионы страны подключились с 2024 года. За время реализации удалось добиться значимых результатов. Так, с 2022 по 2024 годы в российских субъектах было обновлено 5 тысяч школ. Кроме того, за шесть лет при поддержке ЕР и Минпросвещения РФ выполнена программа строительства новых школ — возведено более 1600 объектов, а также создано почти 250 тысяч мест в детсадах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1