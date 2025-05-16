"Единая Россия" и Минпросвещения РФ представили планы по реализации программы капремонта объектов образования

В текущем году будет модернизировано около 1,5 тысячи школ, детских садов и колледжей.

Капитальный ремонт в 2025 году пройдет более чем в 1500 образовательных учреждений по всей стране. По президентской программе отремонтируют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. Планы по реализации проекта представил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на всероссийском штабе, проведенном совместно с Минпросвещения РФ.

Он сообщил, что контракты на проведение работ по капремонту заключены на 1518 объектах. Однако по 33 объектам произошла задержка.

"По некоторым они находятся на подписании. По некоторым конкурсная документация размещена с опозданием. Но есть объекты, по которым еще даже не объявлены конкурсные процедуры. В "красной зоне" — Томская, Тамбовская, Липецкая области, Ставропольский и Краснодарский края, Ненецкий автономный округ", — уточнил секретарь Генсовета ЕР.

Кроме того, в этом году планируется начать строительство 67 школ и 57 детских сада. При этом конкурсы на строительство школ до сих пор не объявлены в 11 субъектах, детских садов — в шести. Владимир Якушев поддержал инициативу Сергея Кравцова по установлению срока завершения контрактной кампании до конца мая. С регионами, которые не выполняют обязательства, "Единая Россия" и Минпросвещения проведут отдельное совещание.

Контроль работ по программе капремонта и строительства образовательных учреждений осуществляют созданные в регионах общественные штабы. В них принимают участие депутаты Госдумы, сенаторы от партии, родители и педагоги. Владимир Якушев подчеркнул принципиальную значимость вовлечения в процесс родителей еще на этапе проектировки объекта.

"Изначально закладываются серьезные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта", — сказал он.

Обновление объектов должно быть завершено в летний период, так как ввести учреждения в эксплуатацию необходимо к 1 сентября. "Единая Россия" будет оказывать максимальную поддержку региональным и муниципальным властям.

Добавим, проект капремонта школ входит в народную программу партии ЕР. Его инициировал президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" в 2021 году, новые регионы страны подключились с 2024 года. За время реализации удалось добиться значимых результатов. Так, с 2022 по 2024 годы в российских субъектах было обновлено 5 тысяч школ. Кроме того, за шесть лет при поддержке ЕР и Минпросвещения РФ выполнена программа строительства новых школ — возведено более 1600 объектов, а также создано почти 250 тысяч мест в детсадах.