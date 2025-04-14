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В 2025 году в Самарской области "Единая Россия" подготовила более 1700 площадок для "Диктанта Победы" Владимир Якушев: "Мы - единая страна и умеем четко, жестко, эффективно и понятно отвечать на вызовы, которые перед нами стоят" ЕР выполнила обязательства по Народной программе более чем на 80% Партпроект ЕР "Городская среда" ежегодно преображает тысячи территорий Депутаты Самарской губернской думы отправили гуманитарную помощь белгородцам

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В 2025 году в Самарской области "Единая Россия" подготовила более 1700 площадок для "Диктанта Победы"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Площадки для проведения "Диктанта Победы" 25 апреля откроются по всей стране и за рубежом. Главная цель международной акции, организованной "Единой Россией" — сохранение исторической памяти.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы", — отметил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

Он добавил, что для проведения мероприятия подготовлены самые разные пространства — диктант напишут даже на атомном ледоколе "Арктика" и на Международной космической станции. А основной локацией, где пройдет событие, традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

К акции присоединятся все российские регионы. Так, в Самарской области для тестирования подготовили более 1700 площадок. В прошлом году "Диктант Победы" в регионе написали более 70 тыс. жителей. Присоединиться к акции можно и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

"Самарская область принимает активное участие в организации акции, занимает лидирующие места по количеству площадок и по количеству участников. Мы знаем, насколько важно сохранять историю, нашу историческую память, историческую правду. Именно "Диктант Победы" делает акцент на Великой Отечественной войне", — сказал координатор федерального партпроекта "Историческая память" в Самарской области, руководитель регионального отделения ЕР Сергей Рязанов.

В тесте будет пять региональных вопросов, связанных с Самарой — ранее городом Куйбышевом, который был запасной столицей, куда эвакуировали предприятия с разных уголков России.

Кроме того, до 15 мая на площади Славы в Самаре работает уличная экспозиция о "Диктанте Победы", которая состоит из 40 стендов. На них размещена информация об истории и масштабах партийной акции. Главная цель выставки — в Год 80-летия Великой Победы заинтересовать как можно больше жителей в изучении ее истории. Проект реализуется по всей России. Так, фотовыставка уже работает на Гоголевском бульваре в Москве.

Добавим, в этом году вопросы диктанта переведут на 10 языков. Активными участниками диктанта являются и жители новых регионов РФ. Как напомнил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, блок вопросов диктанта по поручению председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет посвящен теме СВО.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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