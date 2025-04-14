В 2025 году в Самарской области "Единая Россия" подготовила более 1700 площадок для "Диктанта Победы"

Площадки для проведения "Диктанта Победы" 25 апреля откроются по всей стране и за рубежом. Главная цель международной акции, организованной "Единой Россией" — сохранение исторической памяти.
"Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы", — отметил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
Он добавил, что для проведения мероприятия подготовлены самые разные пространства — диктант напишут даже на атомном ледоколе "Арктика" и на Международной космической станции. А основной локацией, где пройдет событие, традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.
К акции присоединятся все российские регионы. Так, в Самарской области для тестирования подготовили более 1700 площадок. В прошлом году "Диктант Победы" в регионе написали более 70 тыс. жителей. Присоединиться к акции можно и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.
"Самарская область принимает активное участие в организации акции, занимает лидирующие места по количеству площадок и по количеству участников. Мы знаем, насколько важно сохранять историю, нашу историческую память, историческую правду. Именно "Диктант Победы" делает акцент на Великой Отечественной войне", — сказал координатор федерального партпроекта "Историческая память" в Самарской области, руководитель регионального отделения ЕР Сергей Рязанов.
В тесте будет пять региональных вопросов, связанных с Самарой — ранее городом Куйбышевом, который был запасной столицей, куда эвакуировали предприятия с разных уголков России.
Кроме того, до 15 мая на площади Славы в Самаре работает уличная экспозиция о "Диктанте Победы", которая состоит из 40 стендов. На них размещена информация об истории и масштабах партийной акции. Главная цель выставки — в Год 80-летия Великой Победы заинтересовать как можно больше жителей в изучении ее истории. Проект реализуется по всей России. Так, фотовыставка уже работает на Гоголевском бульваре в Москве.
Добавим, в этом году вопросы диктанта переведут на 10 языков. Активными участниками диктанта являются и жители новых регионов РФ. Как напомнил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, блок вопросов диктанта по поручению председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет посвящен теме СВО.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!