В 2025 году в Самарской области "Единая Россия" подготовила более 1700 площадок для "Диктанта Победы"

Площадки для проведения "Диктанта Победы" 25 апреля откроются по всей стране и за рубежом. Главная цель международной акции, организованной "Единой Россией" — сохранение исторической памяти.

"Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы", — отметил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

Он добавил, что для проведения мероприятия подготовлены самые разные пространства — диктант напишут даже на атомном ледоколе "Арктика" и на Международной космической станции. А основной локацией, где пройдет событие, традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

К акции присоединятся все российские регионы. Так, в Самарской области для тестирования подготовили более 1700 площадок. В прошлом году "Диктант Победы" в регионе написали более 70 тыс. жителей. Присоединиться к акции можно и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

"Самарская область принимает активное участие в организации акции, занимает лидирующие места по количеству площадок и по количеству участников. Мы знаем, насколько важно сохранять историю, нашу историческую память, историческую правду. Именно "Диктант Победы" делает акцент на Великой Отечественной войне", — сказал координатор федерального партпроекта "Историческая память" в Самарской области, руководитель регионального отделения ЕР Сергей Рязанов.

В тесте будет пять региональных вопросов, связанных с Самарой — ранее городом Куйбышевом, который был запасной столицей, куда эвакуировали предприятия с разных уголков России.

Кроме того, до 15 мая на площади Славы в Самаре работает уличная экспозиция о "Диктанте Победы", которая состоит из 40 стендов. На них размещена информация об истории и масштабах партийной акции. Главная цель выставки — в Год 80-летия Великой Победы заинтересовать как можно больше жителей в изучении ее истории. Проект реализуется по всей России. Так, фотовыставка уже работает на Гоголевском бульваре в Москве.

Добавим, в этом году вопросы диктанта переведут на 10 языков. Активными участниками диктанта являются и жители новых регионов РФ. Как напомнил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, блок вопросов диктанта по поручению председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет посвящен теме СВО.