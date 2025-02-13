Владимир Якушев: "Единая Россия" внесла предложения в Стратегию развития образования"

"Единая Россия" призвала к широкой дискуссии по вопросу разработки Стратегии развития образования в России. С инициативой выступил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев на заседании партийной комиссии по образованию и науке, состоявшейся 12 февраля.

"Все наши граждане так или иначе участвуют в процессе образования и обучения. Поэтому для "Единой России" важно провести анализ и широкое обсуждение Стратегии развития образования на площадке профильной комиссии Генсовета. Необходимо сбалансировать возможности государства, экспертные прогнозы и учесть мнение наших граждан", — заявил Владимир Якушев.

По его мнению, при подготовке документа особое внимание требуется уделить ряду направлений. В первую очередь, содержанию образования и его инфраструктуре, а также образовательным стандартам и уровню учебной нагрузки.

"Эти вопросы очень волнуют учеников и их родителей. Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, большие объёмы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых. В Стратегии должны быть предложены такие решения этих вопросов, которые, с одной стороны, будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников. А с другой — обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников", — уверен секретарь Генсовета партии.

Развитие инфраструктуры прямо связано с содержанием образования: она должна обеспечивать потребности современного учебного процесса.

"Мы немало сделали для приведения в порядок инфраструктуры образования, материально и технически переоснастили наши учебные заведения. Важно продолжать эту работу, чтобы учебная дошкольная, школьная и университетская среда соответствовали всем современным стандартам. Наше видение того, как это обеспечить, должно быть отражено в Стратегии", — считает Владимир Якушев.

Не менее важно представить в документе конкретные инициативы по созданию условий труда для учителей, при которых они смогут полностью посвятить себя детям. Это значит — реально разгрузить их от отчётности и бюрократических процедур.

"Кроме того, система оплаты труда учителей и преподавателей требует серьёзной, вдумчивой доработки. Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу. Могли по-настоящему достойно зарабатывать в школе, а не уходить в репетиторство", — указал секретарь Генсовета партии.

Владимир Якушев также заметил, что сейчас зарплаты учителей различаются от региона к региону и важно сбалансировать оплату труда по всей стране.

Иная ситуация в высшем образовании. Здесь острой проблемой является разрыв уровня оплаты труда преподавательского состава и руководства вузов. Для её решения, отметил Владимир Якушев, необходимо привести вознаграждение за труд в соответствие со вкладом в процесс обучения и, возможно, сделать наличие справедливой системы оплаты труда одним из критериев оценки эффективности работы руководства вузов.

Помимо этого, Стратегия должна отвечать на вопросы пространственной специализации и организации учебных заведений. Целесообразно развивать такие учебные специальности в региональных вузах, которые наиболее востребованы работодателями в конкретных территориях.

"Поэтому крайне важно сейчас объединить усилия и Министерства науки и образования, Министерства просвещения и Министерства труда, чтобы сфера образования могла оперативно реагировать на потребности рынка труда. Мы должны сформулировать взвешенные подходы к определению баланса контрольных цифр приёма между высшим и средним образованием, гуманитарными и техническими дисциплинами", — сказал Владимир Якушев.

Также предстоит сформировать прозрачный и понятный рейтинг качества образования вузов и учреждений среднего профессионального образования. Помимо этого, в документе должны содержаться инициативы и понятные ориентиры по работе с талантливой молодёжью.

Ещё одно предложение — закрепить полномочия между федерацией и регионами в сфере образования. По мнению Владимира Якушева, тогда губернаторы смогут более эффективно планировать развитие образования в регионе — в соответствии с потребностями и возможностями местной экономики. Это особенно важно для среднего профессионального образования.

"Важный вопрос, на который в Стратегии должен быть дан однозначный ответ, — это способ государственной итоговой аттестации для тех, кто закончил школу и собирается поступать в вуз. Тема ЕГЭ сегодня — совершенно незаслуженно — приобретает политическое звучание. Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему. Либо отказываемся от него. И тогда в Стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ. А также — поступления в вузы", — заключил секретарь Генсовета.

Замминистра просвещения Ирина Шварцман заявила, что Минпросвещения возьмёт в работу все предложения "Единой России" и учтёт их при разработке Стратегии развития образования.