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Партпроект ЕР "Городская среда" ежегодно преображает тысячи территорий

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" провела селектор с регионами и Минстроем по вопросам реализации партпроекта "Городская среда". Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подвел текущие итоги работы и поручил реготделениям сфокусироваться на важных задачах: мониторинге состояния объектов после зимы, всероссийском субботнике и голосовании за объекты благоустройства, сообщает сайт ER.RU.

Фото: er.ru

Проект партии действует с 2017 года. Его опыт послужил основой для одноименной федеральной программы, которая за это время подтвердила свою нужность и актуальность, а потому в 2025 году стала частью нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". У проекта "Городская среда" два индивидуальных показателя эффективности.

"Это вовлечение не менее 25 тысяч партийных волонтеров и благоустройство не менее 5 тысяч дворов, — рассказал Владимир Якушев. — Кроме того, нынешний год объявлен Годом муниципального депутата, поэтому мы рассчитываем на повышенную вовлеченность муниципальных депутатов в проект на всех этапах его реализации".

Проект включает широкий спектр направлений работы. Волонтеры и депутаты проводят общественные обсуждения, привлекают экспертов, организуют и курируют различные акции и мероприятия, направленные на улучшение городской среды. Важным элементом является и работа по непосредственному обновлению и благоустройству территорий. За семь лет благодаря партии было реконструировано и оборудовано более 80 тысяч дворов и 40 тысяч общественных пространств по всей стране.

Вся работа ведется в сотрудничестве с Минстроем. Замминистра строительства Алексей Ересько поблагодарил партию за поддержку проектов, вклад ЕР в позитивный отклик граждан на совместные инициативы по улучшению городов.

"Недавно прошел конкурс "Лучшая въездная стела и лучшая входная группа". В его проведении "Единая Россия" тоже приняла активнейшее участие, — отметил Алексей Ересько. — И сейчас начинается новый конкурс — на лучшую витрину, стилизованную в честь 80-летия Победы. Прошу всех принять активное участие в этой инициативе".

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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