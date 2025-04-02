Партпроект ЕР "Городская среда" ежегодно преображает тысячи территорий

"Единая Россия" провела селектор с регионами и Минстроем по вопросам реализации партпроекта "Городская среда". Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подвел текущие итоги работы и поручил реготделениям сфокусироваться на важных задачах: мониторинге состояния объектов после зимы, всероссийском субботнике и голосовании за объекты благоустройства, сообщает сайт ER.RU.

Проект партии действует с 2017 года. Его опыт послужил основой для одноименной федеральной программы, которая за это время подтвердила свою нужность и актуальность, а потому в 2025 году стала частью нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". У проекта "Городская среда" два индивидуальных показателя эффективности.

"Это вовлечение не менее 25 тысяч партийных волонтеров и благоустройство не менее 5 тысяч дворов, — рассказал Владимир Якушев. — Кроме того, нынешний год объявлен Годом муниципального депутата, поэтому мы рассчитываем на повышенную вовлеченность муниципальных депутатов в проект на всех этапах его реализации".

Проект включает широкий спектр направлений работы. Волонтеры и депутаты проводят общественные обсуждения, привлекают экспертов, организуют и курируют различные акции и мероприятия, направленные на улучшение городской среды. Важным элементом является и работа по непосредственному обновлению и благоустройству территорий. За семь лет благодаря партии было реконструировано и оборудовано более 80 тысяч дворов и 40 тысяч общественных пространств по всей стране.

Вся работа ведется в сотрудничестве с Минстроем. Замминистра строительства Алексей Ересько поблагодарил партию за поддержку проектов, вклад ЕР в позитивный отклик граждан на совместные инициативы по улучшению городов.

"Недавно прошел конкурс "Лучшая въездная стела и лучшая входная группа". В его проведении "Единая Россия" тоже приняла активнейшее участие, — отметил Алексей Ересько. — И сейчас начинается новый конкурс — на лучшую витрину, стилизованную в честь 80-летия Победы. Прошу всех принять активное участие в этой инициативе".