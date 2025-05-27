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Партии Власть и политика

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 22 тысяч кандидатов

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владимир Якушев сообщил, что средний конкурс составил шесть человек на место — это исторический максимум.

Фото: er.ru

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС отметил, что электронное предварительное голосование (ЭПГ) показало свою востребованность и легитимность. Согласно промежуточным итогам, явка избирателей составила 10,5%, что на 6,1% выше уровня 2020 года. Всего свой выбор сделали более 3 миллионов человек. Такие показатели говорят о высоком интересе граждан к процедуре.

ЭПГ, которое завершилось 25 мая, прошло в 57 субъектах страны в рамках 227 кампаний. От кандидатов поступило свыше 22 тысяч заявок. В среднем конкурс составил шесть человек на место, это исторический максимум.

"Партия выполняет задачу, поставленную Президентом, по вовлечению фронтовиков в политическую и общественную жизнь. Это приоритет "Единой России". 1 116 ветеранов СВО подали заявки на ЭПГ", — рассказал Владимир Якушев.

Он отметил, что партия провела большую работу, сопровождала бойцов при оформлении необходимых документов и регистрации. В результате 827 защитников Отечества стали победителями предварительного голосования.

Например, в Тольятти на предварительном голосовании "Единой России" участник СВО, член партии, военнослужащий Виктор Сосновский набрал 550 голосов. Всего же, по информации представителей Самарского регионального отделения ЕР, в предварительном голосовании решили принять участие 11 героев, вернувшихся в регион с передовой.

В настоящий момент готовятся итоговые списки победителей ПГ. Сама процедура в Самарской области прошла на достойном уровне. Перед началом голосования в системе зарегистрировались более 127 тысяч избирателей.

По мнению политконсультанта, директора Центра общественно-политических проектов Константина Листратова, предварительное голосование "Единой России" продемонстрировало сразу несколько важнейших тенденций. Например, это рост политической вовлеченности граждан и повышение общего уровня подготовки будущих депутатов.

Кроме того, по словам политолога, партия не просто декларирует открытость, а делает ее обязательным элементом выдвижения — с возможностью участия для беспартийных, молодежи, представителей самых разных профессий.

Владимир Якушев подчеркнул, что внутрипартийная конкуренция позволяет выявить сильных кандидатов, которые смогут наиболее эффективно работать с гражданами.

"Избиратели непосредственно в Единый день голосования, приходя на участки, будут отдавать голоса за тех людей, за которых нам не будет стыдно", — добавил секретарь Генсовета партии.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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