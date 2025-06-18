По инициативе "Единой России" в стране масштабно благоустраивают общественные пространства

"Единая Россия" совместно с Минстроем РФ ежегодно проводит голосование за территории и дизайн-проекты по благоустройству городской среды. Программа основана на партпроекте "Городская среда" и запущена в 2017 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Сегодня проект позволяет преображать облик муниципалитетов в долгосрочной перспективе, активно вовлекая в процесс местных жителей, волонтеров и сторонников партии. Реализация ФКГС является одним из положений Народной программы партии.

Накануне завершилось V Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем участвовали более чем 16,5 млн жителей 88 регионов России и города Байконур. Это рекордный показатель, достичь которого позволили высокая информативность и вовлеченность жителей. Голосованию предшествовала обширная работа "Единой России" по организации встреч с общественностью.

"Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства. Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным", - считает секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он также отметил роль волонтеров в организации голосования. В этом году в работу были вовлечены 170 тысяч добровольцев, которые собрали около 60% голосов. Наибольшую активность проявили волонтеры Свердловской области, Чеченской Республики и Ставропольского края.

"Вклад волонтеров - это пример того, как местные сообщества могут становиться движущей силой трансформаций. Когда благоустройство становится "народным делом", оно приобретает устойчивость как в материальном, так и в социальном смысле", - выразила свое мнение руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына.

До конца года в Самарской области по программе завершат благоустройство 122 общественных и 232 дворовых территорий. В 2024 году новый облик получили 364 пространства во всех 37 муниципалитетах региона.

"Я рад, что в бюджете каждого года предусматриваются средства на дальнейшую реализацию этой актуальной программы. Активность жителей нашего региона говорит о том, что проект востребован и важен. Он меняет облик наших сел и городов, преображая их, делая удобнее, красивее и современнее", - отметил координатор партийного проекта "Городская среда" в Самарской области Владимир Субботин.