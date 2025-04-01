Депутаты Самарской губернской думы отправили гуманитарную помощь белгородцам

1 апреля от здания Самарской губернской думы отправился гуманитарный груз для жителей Белгородской области. В сборе гуманитарного груза приняли участие депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, а также все местные отделения партии в Самарской области. Всего было собрано более 7,5 тонн продуктов на сумму более 1 миллиона рублей.

Депутаты фракции "Единая Россия" сформировали гуманитарную помощь весом в 1,5 тонны. Это продукты питания, которые необходимы белгородцам, вынужденным покинуть свои дома.

Депутаты фракции "Единая Россия" с самого начала специальной военной операции собирают и отправляют необходимую гуманитарную помощь в зону СВО, приобретают и передают антидроны, квадрокоптеры, оборудование и обмундирование, оказывают помощь военным лечебным учреждениям, деятельно помогают жителям приграничных территорий, вынужденным переселенцам.

За четыре года депутаты фракции уже собрали и отправили гуманитарную помощь на сумму 188,5 миллионов рублей, в том числе более чем на 3 миллиона рублей — в 2025 году.

Фракция "Единая Россия" одна из первых, в августе 2023 года, заключила соглашение о сотрудничестве с самарским филиалом государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". В рамках соглашения депутаты регулярно проводят приемы участников СВО и членов их семей по личным вопросам, помогают им в решении социальных, бытовых и других проблем.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников рассказал:

"Для депутатов Самарской губернской думы стала уже традиционной регулярная отправка гуманитарной помощи в зону СВО и для жителей приграничных территорий. Мы начали заниматься этой работой с самого начала спецоперации. Гуманитарные грузы формируются по запросу людей, и это, конечно, идёт в дополнение к тому обеспечению, которое идёт по линии Министерства обороны.

Сегодня мы все переживаем за судьбы жителей Белгородской области, которая в марте 2025 года вновь пострадала от жестоких обстрелов нацистов. Мы отправляем гуманитарный груз, где собраны самые необходимые продукты. Инициатором сбора стала партия "Единая Россия", и все местные отделения партии и депутаты активно подключились.

И при этом есть великое ощущение, что, когда мы такие благие дела делаем, они становятся внепартийными, неполитическими и носят совсем другой — общечеловеческий — характер.

Я искренне рад, что гуманитарное движение приобрело такие большие масштабы. Сегодня всех нас объединяет чувство, которое есть у каждого российского гражданина, — готовность помочь в трудную минуту своим землякам, подставить плечо. Мы прекрасно понимаем, что там, в Белгороде, наши люди, они терпят настоящее бедствие. И мы не можем оставаться в стороне".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель думской фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева отметила: "Сегодня мы выполняем очень важную гуманитарную миссию. Белгородская область после мартовской атаки обратилась за помощью, и региональное отделение партии "Единая Россия" через все местные отделения собрало более 7,5 тонн груза — в основном это продукты питания и необходимые вещи.

Я очень признательна, что наши однопартийцы, да и все жители Самарской области откликаются на призыв о помощи, что наши граждане от мала до велика участвуют в сборе гуманитарных грузов: для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и для бойцов в зоне спецоперации.

Мы получаем обратную связь от наших ребят "за ленточкой", которые говорят о том, как важно им получать такие весточки с Родины. Конечно, мы будем продолжать помогать тем, кто сейчас на фронте, тем, кто пострадал от обстрелов, будем создавать надёжный тыл, делать всё возможное, чтобы приблизить долгожданную Победу".