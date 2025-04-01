Депутаты Самарской губернской думы отправили гуманитарную помощь белгородцам

1 апреля от здания Самарской губернской думы отправился гуманитарный груз для жителей Белгородской области. В сборе гуманитарного груза приняли участие депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, а также все местные отделения партии в Самарской области. Всего было собрано более 7,5 тонн продуктов на сумму более 1 миллиона рублей.
Депутаты фракции "Единая Россия" сформировали гуманитарную помощь весом в 1,5 тонны. Это продукты питания, которые необходимы белгородцам, вынужденным покинуть свои дома.
Депутаты фракции "Единая Россия" с самого начала специальной военной операции собирают и отправляют необходимую гуманитарную помощь в зону СВО, приобретают и передают антидроны, квадрокоптеры, оборудование и обмундирование, оказывают помощь военным лечебным учреждениям, деятельно помогают жителям приграничных территорий, вынужденным переселенцам.
За четыре года депутаты фракции уже собрали и отправили гуманитарную помощь на сумму 188,5 миллионов рублей, в том числе более чем на 3 миллиона рублей — в 2025 году.
Фракция "Единая Россия" одна из первых, в августе 2023 года, заключила соглашение о сотрудничестве с самарским филиалом государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". В рамках соглашения депутаты регулярно проводят приемы участников СВО и членов их семей по личным вопросам, помогают им в решении социальных, бытовых и других проблем.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников рассказал:
"Для депутатов Самарской губернской думы стала уже традиционной регулярная отправка гуманитарной помощи в зону СВО и для жителей приграничных территорий. Мы начали заниматься этой работой с самого начала спецоперации. Гуманитарные грузы формируются по запросу людей, и это, конечно, идёт в дополнение к тому обеспечению, которое идёт по линии Министерства обороны.
Сегодня мы все переживаем за судьбы жителей Белгородской области, которая в марте 2025 года вновь пострадала от жестоких обстрелов нацистов. Мы отправляем гуманитарный груз, где собраны самые необходимые продукты. Инициатором сбора стала партия "Единая Россия", и все местные отделения партии и депутаты активно подключились.
И при этом есть великое ощущение, что, когда мы такие благие дела делаем, они становятся внепартийными, неполитическими и носят совсем другой — общечеловеческий — характер.
Я искренне рад, что гуманитарное движение приобрело такие большие масштабы. Сегодня всех нас объединяет чувство, которое есть у каждого российского гражданина, — готовность помочь в трудную минуту своим землякам, подставить плечо. Мы прекрасно понимаем, что там, в Белгороде, наши люди, они терпят настоящее бедствие. И мы не можем оставаться в стороне".
Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель думской фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева отметила: "Сегодня мы выполняем очень важную гуманитарную миссию. Белгородская область после мартовской атаки обратилась за помощью, и региональное отделение партии "Единая Россия" через все местные отделения собрало более 7,5 тонн груза — в основном это продукты питания и необходимые вещи.
Я очень признательна, что наши однопартийцы, да и все жители Самарской области откликаются на призыв о помощи, что наши граждане от мала до велика участвуют в сборе гуманитарных грузов: для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и для бойцов в зоне спецоперации.
Мы получаем обратную связь от наших ребят "за ленточкой", которые говорят о том, как важно им получать такие весточки с Родины. Конечно, мы будем продолжать помогать тем, кто сейчас на фронте, тем, кто пострадал от обстрелов, будем создавать надёжный тыл, делать всё возможное, чтобы приблизить долгожданную Победу".
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!