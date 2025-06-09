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В Самаре партия "Новые люди" провела акцию "В России вкуснее" в поддержку местных производителей

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском аутлет-молле LETOUT прошла выставка местной продукции. Акцию "В России вкуснее" организовала партия "Новые люди", чтобы показать успехи в импортозамещении. Выставка собрала сотни горожан, чтобы те убедились в высоком качестве российской продукции и поддержали местных фермеров и предпринимателей.

Фото: предоставлено автором

Гости акции смогли не только познакомиться с продукцией местных брендов, но и продегустировать ее. Участники представили широкий ассортимент товаров: от сыров и полуфабрикатов до кондитерских изделий и свежевыжатых соков.

Среди представленных брендов - предприятие "Ремесленные сыры Заволжья", предложившее разнообразные сорта сыра, бренд "Тот самый шоколад", удививший гостей оригинальными сладостями, компания "КухSаныч" с домашними полуфабрикатами, производитель напитков SovaHigh Drinks с полезными фрешами и смузи, а также бренд Food with love, представивший цельнозерновой хлеб и творожные десерты.

Каждый продукт можно было сравнить с западными аналогами. Посетители могли лично убедиться, что российские товары часто превосходят зарубежные образцы по качеству, натуральному составу и вкусовым характеристикам.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев подчеркнул важность подобных инициатив:

"Акция "В России вкуснее" наглядно демонстрирует, что наши производители способны создавать высококачественные и экологичные продукты. Мы поддерживаем малые и средние предприятия, которые делают ставку на натуральность и заботу о потребителях. Такие мероприятия помогают формировать доверие к отечественным брендам и популяризировать здоровое питание".

Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в Самарской области, депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров добавил, что партия и дальше будет поддерживать местных производителей.

"Мы видим, как самарские фермеры и предприятия успешно конкурируют с зарубежными брендами, предлагая продукцию, отвечающую самым высоким стандартам качества. Это наша общая победа, и мы продолжим делать все необходимое, чтобы они могли развиваться и радовать потребителей", - подчеркнул Роман Маркаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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