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Партии Власть и политика

В штабе общественной поддержки "Единой России" депутаты и партийцы разобрали слагаемые успешного личного бренда

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские политики, местные депутаты и волонтеры встретились с федеральным экспертом, медиатехнологом и журналистом ТК "Россия 24" Ильей Федоровым.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Политик — тоже человек. Как представить общественности лидера, чтобы он запомнился не только красивыми обещаниями, но и реальными делами — с особенностями продвижения персонального бренда политиков в социальных медиа самарских партийцев, законодателей и специалистов SММ познакомил Илья Федоров — медиатехнолог, журналист, эксперт по развитию социальных медиа.

Спикер рассказал, как пользоваться SMM-инструментами, чтобы создавать узнаваемый и привлекательный образ, как модерировать контент, взаимодействовать с лидерами общественного мнения и подписчиками.

"Казалось бы, мы все так давно живем в интернете, что уже полностью освоились на его площадках, — заметил Илья Федоров, — однако зачастую политики допускают одни и те же ошибки, рассказывая о себе с социальных сетях, и очень часто эти ошибки становятся фатальными для дальнейшей успешной общественной деятельности".

Участники встречи подробно разобрали удачные кейсы личного бренда в соцсетях, учились вычислять и предупреждать потенциальные риски персонального брендинга в цифровой среде, узнали, как работать с дезинформацией, фейками и проверять факты.

"Взяли на вооружение немало ценных советов, — рассказали депутаты фракции "Единая Россия" Самарской городской думы. — Главный урок для нас — больше осознанной свободы при общении в социальных сетях с жителями, открытости и максимальной честности. Но и соблюдение баланса между личным пространством и политической деятельностью".

Напомним, встреча состоялась в рамках проекта "Медиашкола PRO" в штабе общественной поддержки "Единой России".

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