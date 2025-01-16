Владимир Якушев предложил Владимиру Путину присвоить звание "Город трудовой доблести" семи городам

Владимир Якушев предложил Владимиру Путину присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" следующим городам: Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс), Салехард (Ямало-Ненецкий АО).

Представленные города внесли большой вклад в победу и обеспечили бесперебойное снабжение фронта, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" на заседании оргкомитета "Победа".

"Работа по подготовке заявок в большинстве названных городов началась еще в 2020 и 2021 годах. С учетом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу Вас поддержать предложение "Единой России" о присвоении почетного звания семи указанным городам", — обратился Владимир Якушев к президенту.

Он напомнил, что "Единая Россия" участвует в реализации инициативы по присвоению почетного звания с самого ее запуска. Партия обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.

"В городах, которым присвоено почетное звание, "Единая Россия" вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом определяет места расположения памятных стел. На сегодняшний день из 63 "Городов трудовой доблести" в 43-х установлены стелы. Вместе с этим проводится благоустройство прилегающей территории", — рассказал секретарь Генсовета.

Также партия сформировала перечень объектов в "Городах трудовой доблести", связанных с подвигом тыла и фронта. Всего их по стране отфиксировано около 45 тысяч.

"К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому мы организовали работу по их благоустройству. Планируем завершить ее к празднованию 80-летия Победы", — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, "Единая Россия" вместе с минцифры и "Почтой России" выпускает тематические почтовые марки.

"В 2021–2024 годах выпущено 22 марки. В прошлом году вышла серия из шести марок, посвященная Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите", — заключил Владимир Якушев.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, член Президиума регполитсовета "Единой России" Геннадий Котельников отметил, что трудовой и ратный подвиг самарского региона в годы Великой Отечественной войны не остался без внимания, звание "Город трудовой доблести" Самарой выстрадано и заслужено: "Куйбышев стал "запасной столицей" страны. Сюда были эвакуированы оборонные предприятия из многих городов, высшие органы власти государства, дипломатические миссии, учреждения культуры. Неоценим вклад наших земляков в Великую Победу. Куйбышевская область дала фронту десятки тысяч боевых самолетов, сотни тысяч снарядов и подшипников, миллионы тонн горючего, много военной техники и вооружений. В 1942 году здесь была впервые исполнена Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Мы хорошо помним трудные годы послевоенного восстановления народного хозяйства, радость трудовых побед и космического триумфа Родины и нашей Самары — космической верфи России. И в 2020 году нашему городу было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Это звание — знак глубокого уважения к боевым и трудовым подвигам всех куйбышевцев и самарцев", — уверен Геннадий Петрович.

Напомним, "Единая Россия" в 2020 году единогласно поддержала инициативу президента Владимира Путина об установлении в стране звания "Город трудовой доблести". В городах, которым присвоено это звание, партия помогает проводить голосование, вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом ведет работу по определению мест расположения памятных стел, оказывает содействие в оформлении документов. "Единая Россия" проводит в регионах обсуждения, круглые столы, викторины, тематические уроки в школах, автопробеги и другие мероприятия.

По инициативе "Единой России" при участии "Почты России" и предприятия "Марка" выпускается серия почтовых марок "Города трудовой доблести". В 2021 году их посвятили Новосибирску, Самаре, Челябинску и Екатеринбургу, в 2022 году — Уфе, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову и Ярославлю, в 2023 году — Иркутску, Иваново, Красноярску, Нижнему Новгороду, Якутску и Луганску.

Кроме того, по партпроекту "Историческая память" разработаны марки, посвященные Героям спецоперации. Первые 10 из них представили в декабре 2022 года на форуме "Школа Героя" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.