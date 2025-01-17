"Единая Россия" оптимизировала партпроекты

Теперь их 22 — каждый имеет собственные показатели эффективности.

Работу по донастройке проектной деятельности "Единая Россия" завершила на заседании президиума Генсовета 16 января, которое провел секретарь Генсовета Владимир Якушев.

В первую очередь партия расширяет партпроект "Zа самбо". "Мы запускаем проект "Выбор сильных". Он объединит на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Одна из основных задач обновленного проекта — развитие и повышение доступности массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека. Общественный совет возглавит сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин", — отметил Владимир Якушев.

Реализацию еще двух проектов — "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" — завершили и запустили новый.

"Партпроект "Школа ЖКХ" возглавит депутат Мосгордумы Александр Козлов. Мы сохраним лучшие практики, которые использовали эти годы — в том числе, конкурс "Лучший дом, лучший двор" и акцию "Международный день соседей". И продолжим прикладывать все усилия для обеспечения доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ", — пояснил Владимир Якушев.

Произошел ряд кадровых изменений в управлении партпроектами. "Координатором партпроекта "Историческая память" стал руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее проект возглавлял Александр Хинштейн, он стал врио главы Курской области. В этом году перед руководством и командой проекта стоят особые задачи, на них акцентировал внимание президент на заседании оргкомитета "Победа". В том числе, это работа по благоустройству мемориалов, памятных мест и поддержке наших ветеранов", — подчеркнул секретарь Генсовета.

Еще одно кадровое изменение — в общественном совете проекта "Предпринимательство". Его возглавил президент "Опоры России" Александр Калинин.

Каждый из проектов партии по итогам президиума Генсовета получил собственный паспорт с индивидуальными показателями эффективности.

Например, проект "Зеленая экономика" планирует к 2026 г. добиться доведения доли вторичных ресурсов, используемых для производства сырья в промышленности и изготовления продукции и материалов в строительстве, до 15% и 20% соответственно.

Рост удовлетворенности граждан товарами российского производства ставит одним из своих показателей партпроект "Выбирай свое" в рамках работы по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны.

Проект "Моя карьера с Единой Россией" планирует оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 тыс. человек в год.

Полный перечень федеральных партпроектов: "Безопасные дороги", "Выбирай свое", "Выбор сильных", "Городская среда", "Детский спорт", "Единая страна — доступная среда", "Женское движение Единой России", "Защита животного мира", "Здоровое будущее", "Зеленая экономика", "Историческая память", "Крепкая семья", "Культура малой Родины", "Мир возможностей", "Моя карьера с Единой Россией", "Новая школа", "Предпринимательство", "Российское село", "Старшее поколение", "Цифровая Россия", "Чистая страна", "Школа ЖКХ".



