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"Единая Россия" оптимизировала партпроекты

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь их 22 — каждый имеет собственные показатели эффективности.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Работу по донастройке проектной деятельности "Единая Россия" завершила на заседании президиума Генсовета 16 января, которое провел секретарь Генсовета Владимир Якушев.

В первую очередь партия расширяет партпроект "Zа самбо". "Мы запускаем проект "Выбор сильных". Он объединит на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Одна из основных задач обновленного проекта — развитие и повышение доступности массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека. Общественный совет возглавит сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин", — отметил Владимир Якушев.

Реализацию еще двух проектов — "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" — завершили и запустили новый.

"Партпроект "Школа ЖКХ" возглавит депутат Мосгордумы Александр Козлов. Мы сохраним лучшие практики, которые использовали эти годы — в том числе, конкурс "Лучший дом, лучший двор" и акцию "Международный день соседей". И продолжим прикладывать все усилия для обеспечения доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ", — пояснил Владимир Якушев.

Произошел ряд кадровых изменений в управлении партпроектами. "Координатором партпроекта "Историческая память" стал руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее проект возглавлял Александр Хинштейн, он стал врио главы Курской области. В этом году перед руководством и командой проекта стоят особые задачи, на них акцентировал внимание президент на заседании оргкомитета "Победа". В том числе, это работа по благоустройству мемориалов, памятных мест и поддержке наших ветеранов", — подчеркнул секретарь Генсовета.

Еще одно кадровое изменение — в общественном совете проекта "Предпринимательство". Его возглавил президент "Опоры России" Александр Калинин.

Каждый из проектов партии по итогам президиума Генсовета получил собственный паспорт с индивидуальными показателями эффективности.

Например, проект "Зеленая экономика" планирует к 2026 г. добиться доведения доли вторичных ресурсов, используемых для производства сырья в промышленности и изготовления продукции и материалов в строительстве, до 15% и 20% соответственно.

Рост удовлетворенности граждан товарами российского производства ставит одним из своих показателей партпроект "Выбирай свое" в рамках работы по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны.

Проект "Моя карьера с Единой Россией" планирует оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 тыс. человек в год.

Полный перечень федеральных партпроектов: "Безопасные дороги", "Выбирай свое", "Выбор сильных", "Городская среда", "Детский спорт", "Единая страна — доступная среда", "Женское движение Единой России", "Защита животного мира", "Здоровое будущее", "Зеленая экономика", "Историческая память", "Крепкая семья", "Культура малой Родины", "Мир возможностей", "Моя карьера с Единой Россией", "Новая школа", "Предпринимательство", "Российское село", "Старшее поколение", "Цифровая Россия", "Чистая страна", "Школа ЖКХ".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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