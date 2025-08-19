Сбер первый в России выпустит детские платёжные браслеты

Сегодня дети всё реже сталкиваются с наличными, ведь оплачивать покупки они могут не только картой, но и телефоном — для этого нужно отсканировать QR-код из детского приложения СберKids. А скоро появятся и первые в России детские платёжные браслеты от Сбера для клиентов 6-13 лет.
У такого способа оплаты множество преимуществ. Его сложно потерять, поскольку он надёжно крепится на запястье с помощью регулируемой застёжки. К тому же он выпускается в универсальных цветах — зелёном и фиолетовом, которые подойдут и мальчикам, и девочкам. Оплата происходит так же быстро, как картой или телефоном, а сам браслет становится стильным аксессуаром. А ещё это безопасно. С таким браслетом можно ходить в школу, и родители могут быть спокойны за сохранность денежных средств ребёнка.
В продажу браслеты поступят осенью — Сбер проинформирует об этом своих клиентов дополнительно.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.