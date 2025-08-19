16+
Банки Финансы

Сбер первый в России выпустит детские платёжные браслеты

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сегодня дети всё реже сталкиваются с наличными, ведь оплачивать покупки они могут не только картой, но и телефоном — для этого нужно отсканировать QR-код из детского приложения СберKids. А скоро появятся и первые в России детские платёжные браслеты от Сбера для клиентов 6-13 лет.

У такого способа оплаты множество преимуществ. Его сложно потерять, поскольку он надёжно крепится на запястье с помощью регулируемой застёжки. К тому же он выпускается в универсальных цветах — зелёном и фиолетовом, которые подойдут и мальчикам, и девочкам. Оплата происходит так же быстро, как картой или телефоном, а сам браслет становится стильным аксессуаром. А ещё это безопасно. С таким браслетом можно ходить в школу, и родители могут быть спокойны за сохранность денежных средств ребёнка.

В продажу браслеты поступят осенью — Сбер проинформирует об этом своих клиентов дополнительно.

