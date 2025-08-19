В Тольятти госпитализировали мотоциклиста, столкнувшегося с Lada Granta

В понедельник, 18 августа, в 19:15 в Комсомольском районе столкнулись Lada Granta и мотоцикл Yamaha, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 69-летний водитель Lada Granta, выезжая территории порта, направился от Волги к ул. Коммунистической. В районе дома № 100 по ул. Коммунистической он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 37-летнего водителя, который двигался по ул. Коммунистической со стороны ул. Ярославской.

Водитель мотоцикла госпитализирован.