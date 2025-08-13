16+
Футбол Спорт

"Крылья" уступили "Сочи" по пенальти

СОЧИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во втором туре группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на стадионе "Фишт" встречались с Сочи.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет был открыт на 62 минуте встречи. После подачи углового Макар Чирков переправил мяч в ворота "Крыльев" — 1:0. Самарцы отыгрались на 88 минуте. Ильзат Ахметов навесил со штрафного и Иван Лепский головой отправил мяч в ворота — 1:1.

В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 5:3: 1:0 Федоров, 1:1 Лепский, 2:1 Марсело, 2:2 Бабкин, 3:2 Сааведра, 3:3 Ахметов, 4:3 Литвинов, 4:3 Витюгов (вратарь), 5:3 Крамарич.

Выйдя на замену на 58 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Ильзат Ахметов и отметился голевой передачей.

В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом". Игра 5 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 16 августа, в 21:30.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

