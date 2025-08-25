16+
Сюжеты:
"Крылья Советов" попытаются оспорить иск "РТ-Капитал" о взыскании 923 млн руб. в апелляции

Футбол Спорт

"Крылья Советов" попытаются оспорить иск "РТ-Капитал" о взыскании 923 млн руб. в апелляции

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
АО ПФК "Крылья Советов" подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") о взыскании 923,4 млн руб. по кредитным договорам, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Напомним, иск "РТ‑Капитал" к "Крыльям" связан с задолженностью по договору займа. При этом руководство спортивного клуба предлагало мировое соглашение. 

Также компания неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения. "РТ-Капитал" сообщила, что "направляла обращения в адрес ЗАО "ПФК "Крылья Советов", однако решения о соответствующем обеспечении приняты не были".

В июле 2025 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "РТ-Капитал" о взыскании с ФК "Крылья Советов" долга в размере 923 млн рублей. В компании объяснили решение обратиться в суд тем, что клуб с 2016 г. не выполняет обязательств по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Руководство "Крыльев" предлагало мировое соглашение.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

