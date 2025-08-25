"Крылья Советов" попытаются оспорить иск "РТ-Капитал" о взыскании 923 млн руб. в апелляции

АО ПФК "Крылья Советов" подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") о взыскании 923,4 млн руб. по кредитным договорам, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Напомним, иск "РТ‑Капитал" к "Крыльям" связан с задолженностью по договору займа. При этом руководство спортивного клуба предлагало мировое соглашение.
Также компания неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения. "РТ-Капитал" сообщила, что "направляла обращения в адрес ЗАО "ПФК "Крылья Советов", однако решения о соответствующем обеспечении приняты не были".
В июле 2025 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "РТ-Капитал" о взыскании с ФК "Крылья Советов" долга в размере 923 млн рублей. В компании объяснили решение обратиться в суд тем, что клуб с 2016 г. не выполняет обязательств по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Руководство "Крыльев" предлагало мировое соглашение.
