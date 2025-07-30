Вячеслав Федорищев: "Хотели возвращать "Ростеху" по 100 млн руб. в месяц"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал в интервью "Спорт-экспрессу" о долге "Ростеху.

"Мы с огромным уважением относимся к "Ростеху" и лично к Сергею Викторовичу Чемезову, который поддерживал команду в самые сложные времена. Одна из моих задач — восстановить справедливость, вернуть займ, которому много лет. Мы вернем, но не потому, что у нас конфликт с "Ростехом". Нет. Просто неправильно, когда ты что-то должен был отдать и этого не сделал. Над командой висит этот дамоклов меч", — отметил губернатор.

Долг перед "Ростехом" также "редфлаг" для потенциальных спонсоров: долг в миллиард рублей вызывает много вопросов. Бюджет клуба 2,3 млрд руб., но долг оплачивается отдельно. При этом, финансовое состояние команды стабильное: все обеспечены зарплатами.

"У клуба два учредителя. Есть правительство Самарской области и есть частные лица. Мы хотели возвращать по 100 млн в месяц с января, но коллеги из "РТ-Капитал" пошли по своей процедуре в суд. Поэтому пока мы остановили процесс. Если принято решение о суде, это правильно с точки зрения бюджетных денег. Когда пройдут все инстанции, как скажет суд — мы так и отдадим. Мы всегда за справедливость, а судебная система позволяет четко все определить", — отметил Вячеслав Федорищев.