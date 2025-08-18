16+
Футбол Спорт

Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
На самарском песке впервые за последние шесть лет были разыграны соревнования всероссийского уровня по пляжному футболу: стадион на Первомайском спуске в Самаре принял этап чемпионата России по пляжному футболу среди мужчин. Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.

Фото: https://bsrussia.com/

"Соревнования по пляжному футболу такого уровня Самара не принимала шесть лет. С предложением снова провести у нас турнир высокого уровня выступили активные болельщики. Инициативу поддержали. Правительство Самарской области совместно с РФС и при поддержке социально ответственно бизнеса региона вопрос решили", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Участниками чемпионата стали девять сильнейших пляжных футбольных клубов страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской и Самарской области.

Соревнования разыгрывались в течение трех дней по четыре матча ежедневно. Самарские "Крылья Советов" провели три игры: с московским ЦСКА — 3:6, московским "Локомотивом" — 5:11 и "Кристаллом" из Санкт-Петербурга — 4:5. "Крылья" показали результативную игру и порадовали многочисленных болельщиков, однако, на этом выступление самарцев в чемпионате завершилось: они не вышли в стадию плей-офф.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты: "Кристалл" — "Строгино" — 6:2, "Анапа" — "Лекс" — 6:5, "Саратов" — "Локомотив" — 2:5, "Строгино" — "Лекс" — 3:10, ЦСКА — "Кристалл" — 7:7, 3:4 по пенальти, "Краснодар-ЮМР" — "Саратов" — 5:3, "Краснодар-ЮМР" — "Анапа" — 7:4, "Строгино" — "Локомотив" — 5:2, "Саратов" — "Лекс" — 3:3, по пенальти 2:4.

"Самара — это всегда фантастическая атмосфера, большой зрительский интерес. Обстановка, царящая там на пляжном футболе, наверное, одна из лучших, которую я когда-либо встречал в любой из точек мира, — прокомментировал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. — Хочется выразить благодарность властям Самары за такой праздник футбола".

По результатам самарского этапа определились шесть клубов, которые сыграют в суперфинале чемпионата: это "Локомотив", "Саратов", "Кристалл", "Лекс", "Краснодар-ЮМР" и "Анапа". Суперфинал пройдет в первые выходные сентября в Санкт-Петербурге.

А завершит сезон Кубок России по пляжному футболу. Он состоится с 18 по 28 сентября в Анапе. "Крылья Советов", закончившие выступления в чемпионате страны, в течение месяца будут планомерно готовиться к этому турниру.

Проведение подобных соревнований способствует популяризации пляжных видов спорта и вовлекает население в систематические занятия физкультурой, что отвечает задачам государственной программы "Спорт России". Развитие массового спорта — один из приоритетов стратегии социально-экономического развития Самарской области. В регионе действует принятая по решению губернатора Вячеслава Федорищева программа "Мастер спорта", целью которой является дополнительная поддержка массового и детско-юношеского спорта.

