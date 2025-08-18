Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу

На самарском песке впервые за последние шесть лет были разыграны соревнования всероссийского уровня по пляжному футболу: стадион на Первомайском спуске в Самаре принял этап чемпионата России по пляжному футболу среди мужчин. Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.

"Соревнования по пляжному футболу такого уровня Самара не принимала шесть лет. С предложением снова провести у нас турнир высокого уровня выступили активные болельщики. Инициативу поддержали. Правительство Самарской области совместно с РФС и при поддержке социально ответственно бизнеса региона вопрос решили", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Участниками чемпионата стали девять сильнейших пляжных футбольных клубов страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской и Самарской области.

Соревнования разыгрывались в течение трех дней по четыре матча ежедневно. Самарские "Крылья Советов" провели три игры: с московским ЦСКА — 3:6, московским "Локомотивом" — 5:11 и "Кристаллом" из Санкт-Петербурга — 4:5. "Крылья" показали результативную игру и порадовали многочисленных болельщиков, однако, на этом выступление самарцев в чемпионате завершилось: они не вышли в стадию плей-офф.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты: "Кристалл" — "Строгино" — 6:2, "Анапа" — "Лекс" — 6:5, "Саратов" — "Локомотив" — 2:5, "Строгино" — "Лекс" — 3:10, ЦСКА — "Кристалл" — 7:7, 3:4 по пенальти, "Краснодар-ЮМР" — "Саратов" — 5:3, "Краснодар-ЮМР" — "Анапа" — 7:4, "Строгино" — "Локомотив" — 5:2, "Саратов" — "Лекс" — 3:3, по пенальти 2:4.

"Самара — это всегда фантастическая атмосфера, большой зрительский интерес. Обстановка, царящая там на пляжном футболе, наверное, одна из лучших, которую я когда-либо встречал в любой из точек мира, — прокомментировал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. — Хочется выразить благодарность властям Самары за такой праздник футбола".

По результатам самарского этапа определились шесть клубов, которые сыграют в суперфинале чемпионата: это "Локомотив", "Саратов", "Кристалл", "Лекс", "Краснодар-ЮМР" и "Анапа". Суперфинал пройдет в первые выходные сентября в Санкт-Петербурге.

А завершит сезон Кубок России по пляжному футболу. Он состоится с 18 по 28 сентября в Анапе. "Крылья Советов", закончившие выступления в чемпионате страны, в течение месяца будут планомерно готовиться к этому турниру.