Страховой Дом ВСК выступил партнером Кубка Игоря Акинфеева-2025

Страховой Дом ВСК выступил страховым партнером VII традиционного детского футбольного турнира "Кубок Игоря Акинфеева", прошедшего в Химках с 17 по 20 августа. ВСК учредила специальные номинации для поощрения лучших игроков.
В этом году турнир собрал талантливых футболистов 11-12 лет из ведущих спортивных академий России и Белоруссии. Наряду с классическими футбольными матчами участники соревновались в уникальных форматах, разработанных фондом Игоря Акинфеева "Страна Футбола" — киперболе (серия пенальти) и кипербатлах (специальные вратарские поединки).
На торжественной церемонии закрытия Игорь Акинфеев лично вручил награды от ВСК лучшему вратарю турнира Ивану Козину ("Крылья Советов"), лучшему защитнику Алексею Билеву ("Мастер-Сатурн"), а также команде с лучшей защитой "Мастер-Сатурн" (Московская область).
Страховой Дом ВСК на протяжении многих лет активно поддерживает развитие детско-юношеского спорта в России, уделяя особое внимание вопросам безопасности юных спортсменов и созданию комфортных условий для их профессионального роста.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.