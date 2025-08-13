Марат Бокоев: "Мы знаем, что Васютин хорош в серии пенальти"

После матча с ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти) защитник "Акрона" Марат Бокоев дал комментарий по итогу встречи, а также высказался о голе Мусаева и трансфере Марадишвили.

— Эмоции от победы только положительные. Достаточно хорошая игра была, структурная. Неплохо выглядели в обороне. В любом случае, эта победа – плюс для команды, для атмосферы.

— Травма Беншимола перед перерывом сильно подкосила игру? Чистого нападающего нет. Дзюба не в заявке, и вместо Жилсона выходит Болдырев, который не играет на этой позиции.

— Любая травма игрока — это потеря для команды, поэтому будем надеяться, что ничего серьезного нет, и это не особо тяжелое повреждение.

— Как можешь объяснить магию Васютина, потому что вратарь тащит пенальти уже во втором розыгрыше Кубка?

— Думаю, это только опыт. Все мы знаем в команде, что он хорош в серии пенальти. Условно, у меня была уверенность, что один точно отобьет. А нам просто нужно было реализовать свои удары.

— Сам знал, куда будешь бить?

— Да, я заранее решил, что буду бить в правый угол.

— На что обратил внимание в игре армейцев сегодня?

— У ЦСКА все игроки на каждой позиции были индивидуально сильные. И молодежь. Они хоть и молодые, но достаточно обученные игроки. В первую очередь они хорошо двигали мяч по полю, много комбинировали.

— Как ты видел момент с голом Мусаева?

— Я уже при подаче повернулся и, как я понял, был автогол. Ну, ничего страшного – это футбол.

— Какие слова сказал Заур Эдуардович после победы?

— Завтра у нас будет отдых. Поздравил всех с победой. Некоторых парней с дебютом. У нас сегодня впервые вышел молодой игрок — Попенков, который достаточно неплохо отыграл, на мой взгляд.

— И клуб совсем недавно пополнил полузащитник Константин Марадишвили. Что можешь сказать об игроке? Быстро ли он влился в команду?

— Я считаю, что он достаточно качественный игрок. Он уже влился в коллектив, понимает требования тренерского штаба. И все знают, что Костя – хорошо обученный футболист, который принесет пользу команде.