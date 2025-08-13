16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Марат Бокоев: "Мы знаем, что Васютин хорош в серии пенальти" Заур Тедеев: "Травма Беншимола внесла определенные коррективы в игру" "Акрон" вырвал победу у ЦСКА в серии пенальти — 5:4 Константин Марадишвили перешел в "Акрон" Андрей Талалаев: "Самарским болельщикам удачи! И пусть поддерживают тех тренеров, которые им нравятся"

Футбол Спорт

Марат Бокоев: "Мы знаем, что Васютин хорош в серии пенальти"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После матча с ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти) защитник "Акрона" Марат Бокоев дал комментарий по итогу встречи, а также высказался о голе Мусаева и трансфере Марадишвили.

— Эмоции от победы только положительные. Достаточно хорошая игра была, структурная. Неплохо выглядели в обороне. В любом случае, эта победа – плюс для команды, для атмосферы.

— Травма Беншимола перед перерывом сильно подкосила игру? Чистого нападающего нет. Дзюба не в заявке, и вместо Жилсона выходит Болдырев, который не играет на этой позиции. 

— Любая травма игрока — это потеря  для команды, поэтому будем надеяться, что ничего серьезного нет, и это не особо тяжелое повреждение. 

— Как можешь объяснить магию Васютина, потому что вратарь тащит пенальти уже во втором розыгрыше Кубка? 

— Думаю, это только опыт. Все мы знаем в команде, что он хорош в серии пенальти. Условно, у меня была уверенность, что один точно отобьет. А нам просто нужно было реализовать свои удары. 

— Сам знал, куда будешь бить? 

— Да, я заранее решил, что буду бить в правый угол. 

— На что обратил внимание в игре армейцев сегодня? 

— У ЦСКА все игроки на каждой позиции были индивидуально сильные. И молодежь. Они хоть и молодые, но достаточно обученные игроки. В первую очередь они хорошо двигали мяч по полю, много комбинировали. 

— Как ты видел момент с голом Мусаева?

— Я уже при подаче повернулся и, как я понял, был автогол. Ну, ничего страшного – это футбол.

— Какие слова сказал Заур Эдуардович после победы? 

— Завтра у нас будет отдых. Поздравил всех с победой. Некоторых парней с дебютом. У нас сегодня впервые вышел молодой игрок — Попенков, который достаточно неплохо отыграл, на мой взгляд. 

— И клуб совсем недавно пополнил полузащитник Константин Марадишвили. Что можешь сказать об игроке? Быстро ли он влился в команду? 

— Я считаю, что он достаточно качественный игрок. Он уже влился в коллектив, понимает требования тренерского штаба. И все знают, что Костя – хорошо обученный футболист, который принесет пользу команде.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31