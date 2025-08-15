"Крылья Советов" интересуются форвардом из Румынии

"Крылья Советов" ведут переговоры с румынской Крайовой о переходе 23-летнего нападающего Владислава Блэнуцэ, сообщает журналист Иван Карпов. В прошлом сезоне он оформил 12+4 за 36 матчей в румынской Суперлиге.
Блэнуцэ — родился в Молдавии, но в 10 лет переехал вместе с родителями в Чехию, где поступил в академию в пражской Славии. Спустя четыре года Владислав уже эмигрировал в Румынию, а еще через три — в Италию.
На Аппенинском полуострове нападающий несколько лет выступал в системе Пескары (19+3 за 53 матча в команде U19 и 0+0 за 7 игр в итальянской ФНЛ) + играл за молодежные сборные Молдавии.
В 2022-м Блэнуцэ перешел из Пескары в Крайову за 250 тыс. евро + 20% от перепродажи, а спустя какое-то время получил румынское гражданство. С того момента он стал основным в молодежной сборной Румынии и даже ездил на Евро U21.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.