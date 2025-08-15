"Крылья Советов" интересуются форвардом из Румынии

"Крылья Советов" ведут переговоры с румынской Крайовой о переходе 23-летнего нападающего Владислава Блэнуцэ, сообщает журналист Иван Карпов. В прошлом сезоне он оформил 12+4 за 36 матчей в румынской Суперлиге.

Блэнуцэ — родился в Молдавии, но в 10 лет переехал вместе с родителями в Чехию, где поступил в академию в пражской Славии. Спустя четыре года Владислав уже эмигрировал в Румынию, а еще через три — в Италию.

На Аппенинском полуострове нападающий несколько лет выступал в системе Пескары (19+3 за 53 матча в команде U19 и 0+0 за 7 игр в итальянской ФНЛ) + играл за молодежные сборные Молдавии.



В 2022-м Блэнуцэ перешел из Пескары в Крайову за 250 тыс. евро + 20% от перепродажи, а спустя какое-то время получил румынское гражданство. С того момента он стал основным в молодежной сборной Румынии и даже ездил на Евро U21.