Авито присоединился к VIII Всероссийскому онлайн-зачету по финансовой грамотности от Банка России

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Технологическая платформа Авито стала партнером VIII Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, который проводит Банк России. Мероприятие пройдет с 7 по 28 октября, и любой желающий сможет проверить свои знания в области финансов, получить персональные рекомендации и собрать коллекцию цифровых достижений. Все участники, успешно прошедшие зачет, получат именные сертификаты.

В рамках партнерства эксперты Авито разработали для зачета специальный блок вопросов, направленных на проверку знаний о кибербезопасности и правилах безопасного поведения в интернете. Участники смогут не только оценить свою грамотность в этой сфере, но и получить от Авито практические рекомендации по защите личных данных и аккаунтов на онлайн-платформах.

"Финансовая грамотность сегодня — это не только умение управлять бюджетом, но и знание основ интернет безопасности, — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Ежедневно на Авито совершаются миллионы сделок, и наша задача — создать для пользователей максимально защищенную среду. Много лет мы вкладываемся не только в развитие технологий безопасности на платформе, но и в обучение детей и взрослых основам цифровой грамотности, чтобы в ближайшем будущем умение отличать надежного продавца, устанавливать надежны пароль или пользоваться сервисами безопасной сделки люди умели на том же уровне, на котором сейчас знают правила дорожного движения".

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Младшие школьники смогут пройти задания в увлекательном интерактивном формате, а школьники 7–11 классов с 14 по 16 октября примут участие в Олимпиадном зачете, который даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" и получить льготы при поступлении в вуз. Прохождение личного зачета займет всего до 20 минут, олимпиадного — до 40 минут, семейного — до 1 часа.

Организатор зачета — Банк России.

