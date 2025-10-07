16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Путешествия: Самарская область попала в топ-15 по количеству бронирований квартир в сентябре Самарский производитель упаковки на 22% повысил выработку благодаря бережливым технологиям На ОДК-Кузнецов разработали новый российский двигатель для транспортировки газа В Самаре запланировали запуск беспилотных автобусов и трамваев с ИИ Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

Экономика и бизнес

Авито Путешествия: Самарская область попала в топ-15 по количеству бронирований квартир в сентябре

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В сентября в регионе стоимость аренды квартиры составляла 3 000 рублей в сутки, а предложение квартир выросло на 29% за год.

Технологическая платформа Авито Путешествия подвела итоги сентября 2025 года на рынке краткосрочной аренды жилья. В прошедшем месяце россияне чаще всего бронировали посуточные квартиры в Краснодарском крае (доля: 13%), Московской (10%) и Ленинградской областях (9%), Татарстане (5%) и Калининградской области (4%). Топ-15 представлен в таблице 1.

Предложение посуточных квартир год к году выросло на 23%. Среди самых популярных регионов сильнее всего по сравнению с сентябрем 2025 года выбор увеличился в Калининградской и Волгоградской областях (+34% в каждом), Нижегородской (+33%), Московской (+31%), Свердловской (+30%) и Самарской областях (+29%). Положительная динамика отмечалась во всех топ-15 регионах.

Среди них дешевле всего снять квартиру на сутки в отчетном месяце стоило в Тюменской (2800 рублей), Самарской и Воронежской областях (по 3000 рублей), Новосибирской области (3100 рублей), Воронежской и Ростовской областях, а также в Дагестане (3200 рублей). Подробнее — в таблице 1.

В сегменте посуточной аренды загородного жилья самыми популярными направлениями сентября 2025 года стали Краснодарский край и Карелия (по 14% от всех бронирований), Московская область и Республика Алтай (по 5%), Ленинградская область и Дагестан (по 4%). Чтобы продлить лето, в целом россияне забронировали на 22% загородных объектов больше, чем в том же месяце прошлого года.

Самая заметная динамика среди топ-15 регионов по популярности отмечалась в Республике Алтай (в 2 раза больше бронирований), Ростовской области (+51%), Дагестане (+43%), Калининградской области (+28%), Ставропольском (+27%) и Краснодарском краях (+21%).

Предложение загородных объектов год к году в целом по стране выросло на 29%. В Московской области выбор увеличился на 47%, в Адыгее — на 46%, в Ставропольском крае — на 44%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии — на 42% в каждом. Подробнее — в таблице 2.

Самые доступные цены среди топ-15 регионов по популярности в сентябре 2025 года были отмечены в Бурятии (4900 рублей в сутки в среднем), Дагестане (6000 рублей), Ставропольском крае (6400 рублей), Республике Алтай (6600 рублей), Краснодарском крае (7400 рублей) и Ростовской области (7600 рублей).

Наиболее активными путешественниками в сентябре 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья с долей 16% от всех забронировавших жилье туристов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%). Топ-15 представлен в таблице 3.

Таблица 1. Показатели рынка посуточной аренды квартир в топ-15 регионах по числу бронирований таких объектов в сентябре 2025 года, данные Авито Путешествий

Таблица 2. Показатели рынка посуточной аренды загородных объектов в топ-15 регионах по числу бронирований в сентябре 2025 года, данные Авито Путешествий

Таблица 3. Топ-15 регионов с самыми активными путешественниками в сентябре 2025 года по числу бронирований посуточного жилья, данные Авито Путешествий 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2