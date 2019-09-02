НПЗ, принадлежавший фигуранту дела о "грязной нефти", сменил оператора

НПЗ в с. Николаевка Волжского района, ранее контролировавшийся Романом Трушевым, который сейчас проходит одним из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сменил оператора. Вместо банкротящегося ООО "Самаратранснефть-Терминал" ("СТН-Т") управление им осуществляет ООО "НК "Ресурс Нефть", аффилированное негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние".

Об этом свидетельствуют объявления о поиске персонала, в которых указывается: "Нефтяная компания "Ресурс Нефть" — молодая, динамично развивающаяся компания, созданная при поддержке НПФ "Благостояние". Является управляющей компанией нефтеперерабатывающего завода "Самаратранснефть-Терминал", расположенного в Волжском районе Самарской области".

На сайте самой компании эта фраза сейчас приводится в сокращенной версии — связи с "Благосостоянием" и НПЗ в Николаевке опущены. Однако раздел "О компании" иллюстрируется фото Николаевского НПЗ.

На просьбу прокомментировать ситуацию с ООО "Самаратранснефть-Терминал" по номеру "Ресурс Нефти" не стали отрицать причастность компании к НПЗ, выслушали вопросы и пообещали перезвонить.

Между тем в отчете ООО "Самаратранснефть-Терминал" за второй квартал 2019 г. указывается, что эмитент прекратил деятельность по производству нефтепродуктов. Возможно, таким образом лица, контролирующие сейчас НПЗ, фактически произвели его очистку от долгов, которые остались на "СТН-Т", а новая структура может использовать мощности завода для генерации прибыли, говорит источник Волга Ньюс, знакомый с ситуацией.

Учитывая, что основные собственники и кредиторы "СТН-Т" — структуры, также связанные с НПФ "Благосостояние", такая схема вполне реализуема и может оставить ни с чем остальных кредиторов.

В уголовном деле о загрязнении нефти появились еще четыре подозреваемых Самарский районный суд Самары 7 июня в отдельных заседаниях вынес решение о домашнем аресте Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева — четырех подозреваемых в загрязнении магистрального нефтепровода. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

О том, что выбран именно такой сценарий, свидетельствуют попытки дальнейшего наращивания кредиторской задолженности ООО "Самаратранснефть-Терминал" перед компаниями, аффилированными "Благосостоянию".

Сейчас большая часть долга, оцениваемого в сумму порядка 46 млрд руб., контролируется структурами НПФ "Благосостояние". На сторонних кредиторов и фирмы, близкие к бывшим владельцам оператора НПЗ, приходится лишь около 6 млрд рублей.

При этом в реестр кредиторов "СТН-Т" с общей суммой требований более 23 млрд руб. пытаются включиться сразу несколько компаний, связанных с НПФ — АО "УК "Трансфингрупп" ДУ ЗПИКФ "ТФГ - Венчурный" (9,9 млрд руб.), ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез"-3 (3,33 млрд руб.), ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез"-4 (3,69 млрд руб.), ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез"-2 (1,51 млрд руб.) и др.

Этим попыткам противостоят "независимые" кредиторы. Это прежде всего поставщики, у которых "СТН-Т" с 2016 г. закупил продукцию на более чем 2 млрд рублей. Среди таких компаний ООО "Ойл Групп", ООО "Волга Терминал Транзит", ООО "МЕТ Восток", ООО "Энерготрейд". В суде они добиваются, чтобы требования аффилированных лиц не включались в реестр кредиторов.

Росфинмониторинг также указал на аффилированность должнику лиц, заявляющих требования на 23 млрд рублей.

Пока суд не принял решения о включении их в реестр. Заседания несколько раз переносились. На последнем из них, прошедшем 29 августа, рассматривались вопросы по всем кредиторам, подконтрольным фонду. В итоге суд внял доводам независимых кредиторов о том, что реальный бенефициар всех этих юрлиц НПФ "Благосостояние", и принял решение привлечь фонд в качестве третьего лица. Следующее заседание назначено на 26 сентября.

"Привлечение судом к участию в деле НПФ "Благосостояние", конечного бенефициара должника, свидетельствует о том, что суд не готов пойти по пути включения в реестр задолженности аффилированных с должником лиц без публичного раскрытия ими экономической цели финансирования должника в кризисный период", — прокомментировала Светлана Громадская, адвокат, представляющий независимого кредитора ООО "МЕТ Восток".

Партнер адвокатского бюро "Кульков, Колотилов и партнеры" Николай Покрышкин, представляющий в деле "Волга Терминал Транзит", считает, что есть перспективы привлечения "Благосостояния" к субсидиарной ответственности.

"Привлечение фонда — однозначно положительный факт, подтверждающий понимание судом доводов об аффилированности, ранее заявленных Росфинмониторингом и независимыми кредиторами. Кроме того, это должно значительно упростить предстоящее привлечение фонда к субсидиарной ответственности как контролирующего лица должника на сумму порядка 25-30 млрд рублей (с учетом актуального реестра требований и активов должника)", — пояснил Покрышкин.

Напомним, проект Николаевского НПЗ реализовывался с 2013 г. холдингом "Петронефть" Романа Трушева. ООО "Самаратранснефть-Терминал", выступавшее его оператором, на 99% принадлежало "Петронефти" и на 1% — Трушеву.

Финансировалось строительство завода в основном за счет банковских кредитов и облигационных займов. "СТН-Т" с 2011 г. привлекло пять долгосрочных банковских кредитов на общую сумму 10,44 млрд руб. (непогашенными сейчас остаются около 6,4 млрд руб.). 3,1 млрд из них выдал Московский кредитный банк, остальное — Абсолют банк.

18 июня 2018 г. все права требований по этим кредитам по договору цессии были переданы АО "УК "Транссфингрупп", как и Абсолют банк подконтрольному "Благосостоянию".

По кредитам был заложен весь производственный комплекс НПЗ и ценные бумаги, принадлежавшие Трушеву в подконтрольных ему структурах.

Кроме банковских кредитов "СТН-Т" активно привлекал финансирование через размещение облигационных займов — семь выпусков принесли ему без малого 19 млрд рублей. При этом, по данным источников, основным покупателем облигаций мог быть тот же Абсолют банк.

Члены самарской ОПГ поставляли грязную нефть, чтобы скрыть хищение В Самаре расследуют уголовное дело о загрязнении нефти для сокрытия хищения. Об этом сообщает СК РФ.

1-я технологическая очередь завода была введена в эксплуатацию в 2014 году. На сайте предприятия сообщается, что оно сейчас реализует строительство 2-й и 3-й технологических очередей развития НПЗ.

Однако летом 2018 г. "СТН-Т" допустил технический дефолт сразу по нескольким облигационным займам. В ноябре поступили иски о признании компании банкротом. В феврале 2019 г. была введена процедура банкротства — наблюдение, задачей которой является проведение анализа финансового состояния должника.

Параллельно доля в 99% в головной структуре холдинга — ООО "ГК "Петронефть" — перешла от Трушева к ООО "Даматриа", ООО "Рид" и ООО "Спецресурс-Сервис", подконтрольным Абсолют банку.

По данным отчета компании за 2-й квартал 2019 г., на ее балансе находится активов на 33,8 млрд руб., в том числе дебиторская задолженность в 3 млрд рублей.

К экономическим проблемам Трушева летом этого года добавилось громкое уголовное дело о загрязнении нефтепровода "Дружба". По версии следствия, в 2018-2019 гг. участники преступного сообщества похитили нефть не менее чем на 1 млн руб., а позже, чтобы скрыть хищение, поставили в узел слива нефти у с. Николаевка загрязненный хлорорганикой продукт.

Фигурирующий в деле узел слива находится рядом с Николаевским НПЗ.

По факту загрязнения "Дружбы" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Сейчас в деле 13 подозреваемых.