НПЗ, принадлежавший фигуранту дела о "грязной нефти", сменил оператора

НПЗ в с. Николаевка Волжского района, ранее контролировавшийся Романом Трушевым, который сейчас проходит одним из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сменил оператора. Вместо банкротящегося ООО "Самаратранснефть-Терминал" ("СТН-Т") управление им осуществляет ООО "НК "Ресурс Нефть", аффилированное негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние".
Об этом свидетельствуют объявления о поиске персонала, в которых указывается: "Нефтяная компания "Ресурс Нефть" — молодая, динамично развивающаяся компания, созданная при поддержке НПФ "Благостояние". Является управляющей компанией нефтеперерабатывающего завода "Самаратранснефть-Терминал", расположенного в Волжском районе Самарской области".
На сайте самой компании эта фраза сейчас приводится в сокращенной версии — связи с "Благосостоянием" и НПЗ в Николаевке опущены. Однако раздел "О компании" иллюстрируется фото Николаевского НПЗ.
На просьбу прокомментировать ситуацию с ООО "Самаратранснефть-Терминал" по номеру "Ресурс Нефти" не стали отрицать причастность компании к НПЗ, выслушали вопросы и пообещали перезвонить.
Между тем в отчете ООО "Самаратранснефть-Терминал" за второй квартал 2019 г. указывается, что эмитент прекратил деятельность по производству нефтепродуктов. Возможно, таким образом лица, контролирующие сейчас НПЗ, фактически произвели его очистку от долгов, которые остались на "СТН-Т", а новая структура может использовать мощности завода для генерации прибыли, говорит источник Волга Ньюс, знакомый с ситуацией.
Учитывая, что основные собственники и кредиторы "СТН-Т" — структуры, также связанные с НПФ "Благосостояние", такая схема вполне реализуема и может оставить ни с чем остальных кредиторов.
О том, что выбран именно такой сценарий, свидетельствуют попытки дальнейшего наращивания кредиторской задолженности ООО "Самаратранснефть-Терминал" перед компаниями, аффилированными "Благосостоянию".
Сейчас большая часть долга, оцениваемого в сумму порядка 46 млрд руб., контролируется структурами НПФ "Благосостояние". На сторонних кредиторов и фирмы, близкие к бывшим владельцам оператора НПЗ, приходится лишь около 6 млрд рублей.
При этом в реестр кредиторов "СТН-Т" с общей суммой требований более 23 млрд руб. пытаются включиться сразу несколько компаний, связанных с НПФ — АО "УК "Трансфингрупп" ДУ ЗПИКФ "ТФГ - Венчурный" (9,9 млрд руб.), ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез"-3 (3,33 млрд руб.), ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез"-4 (3,69 млрд руб.), ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез"-2 (1,51 млрд руб.) и др.
Этим попыткам противостоят "независимые" кредиторы. Это прежде всего поставщики, у которых "СТН-Т" с 2016 г. закупил продукцию на более чем 2 млрд рублей. Среди таких компаний ООО "Ойл Групп", ООО "Волга Терминал Транзит", ООО "МЕТ Восток", ООО "Энерготрейд". В суде они добиваются, чтобы требования аффилированных лиц не включались в реестр кредиторов.
Росфинмониторинг также указал на аффилированность должнику лиц, заявляющих требования на 23 млрд рублей.
Пока суд не принял решения о включении их в реестр. Заседания несколько раз переносились. На последнем из них, прошедшем 29 августа, рассматривались вопросы по всем кредиторам, подконтрольным фонду. В итоге суд внял доводам независимых кредиторов о том, что реальный бенефициар всех этих юрлиц НПФ "Благосостояние", и принял решение привлечь фонд в качестве третьего лица. Следующее заседание назначено на 26 сентября.
"Привлечение судом к участию в деле НПФ "Благосостояние", конечного бенефициара должника, свидетельствует о том, что суд не готов пойти по пути включения в реестр задолженности аффилированных с должником лиц без публичного раскрытия ими экономической цели финансирования должника в кризисный период", — прокомментировала Светлана Громадская, адвокат, представляющий независимого кредитора ООО "МЕТ Восток".
Партнер адвокатского бюро "Кульков, Колотилов и партнеры" Николай Покрышкин, представляющий в деле "Волга Терминал Транзит", считает, что есть перспективы привлечения "Благосостояния" к субсидиарной ответственности.
"Привлечение фонда — однозначно положительный факт, подтверждающий понимание судом доводов об аффилированности, ранее заявленных Росфинмониторингом и независимыми кредиторами. Кроме того, это должно значительно упростить предстоящее привлечение фонда к субсидиарной ответственности как контролирующего лица должника на сумму порядка 25-30 млрд рублей (с учетом актуального реестра требований и активов должника)", — пояснил Покрышкин.
Напомним, проект Николаевского НПЗ реализовывался с 2013 г. холдингом "Петронефть" Романа Трушева. ООО "Самаратранснефть-Терминал", выступавшее его оператором, на 99% принадлежало "Петронефти" и на 1% — Трушеву.
Финансировалось строительство завода в основном за счет банковских кредитов и облигационных займов. "СТН-Т" с 2011 г. привлекло пять долгосрочных банковских кредитов на общую сумму 10,44 млрд руб. (непогашенными сейчас остаются около 6,4 млрд руб.). 3,1 млрд из них выдал Московский кредитный банк, остальное — Абсолют банк.
18 июня 2018 г. все права требований по этим кредитам по договору цессии были переданы АО "УК "Транссфингрупп", как и Абсолют банк подконтрольному "Благосостоянию".
По кредитам был заложен весь производственный комплекс НПЗ и ценные бумаги, принадлежавшие Трушеву в подконтрольных ему структурах.
Кроме банковских кредитов "СТН-Т" активно привлекал финансирование через размещение облигационных займов — семь выпусков принесли ему без малого 19 млрд рублей. При этом, по данным источников, основным покупателем облигаций мог быть тот же Абсолют банк.
1-я технологическая очередь завода была введена в эксплуатацию в 2014 году. На сайте предприятия сообщается, что оно сейчас реализует строительство 2-й и 3-й технологических очередей развития НПЗ.
Однако летом 2018 г. "СТН-Т" допустил технический дефолт сразу по нескольким облигационным займам. В ноябре поступили иски о признании компании банкротом. В феврале 2019 г. была введена процедура банкротства — наблюдение, задачей которой является проведение анализа финансового состояния должника.
Параллельно доля в 99% в головной структуре холдинга — ООО "ГК "Петронефть" — перешла от Трушева к ООО "Даматриа", ООО "Рид" и ООО "Спецресурс-Сервис", подконтрольным Абсолют банку.
По данным отчета компании за 2-й квартал 2019 г., на ее балансе находится активов на 33,8 млрд руб., в том числе дебиторская задолженность в 3 млрд рублей.
К экономическим проблемам Трушева летом этого года добавилось громкое уголовное дело о загрязнении нефтепровода "Дружба". По версии следствия, в 2018-2019 гг. участники преступного сообщества похитили нефть не менее чем на 1 млн руб., а позже, чтобы скрыть хищение, поставили в узел слива нефти у с. Николаевка загрязненный хлорорганикой продукт.
Фигурирующий в деле узел слива находится рядом с Николаевским НПЗ.
По факту загрязнения "Дружбы" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").
Сейчас в деле 13 подозреваемых.