В уголовном деле о загрязнении нефти появились еще четыре подозреваемых

Самарский районный суд Самары 7 июня в отдельных заседаниях вынес решение о домашнем аресте Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева — четырех подозреваемых в загрязнении магистрального нефтепровода. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как подтвердил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах, они являются новыми подозреваемыми в резонансном уголовному деле о загрязнении нефти, в котором уже есть шесть фигурантов.

Напомним, ранее фигурантами дела являлись шесть человек: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Уголовное дело, по которому они проходят, квалифицировано по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов, Владимир Жоголев и Сергей Баландин арестованы. Роман Трушев и Роман Ружечко, покинувшие Россию в конце апреля, объявлены в международный розыск. 15 мая в Самарском райсуде им заочно избрали меру пресечения -два месяца ареста.

Теперь, с появлением в уголовном деле новых четырех подозреваемых, значится 10 фигурантов.