Адвокат Романа Трушева: следствие пытается выдать крупного бизнесмена за дельца уровня водителя фуры

В Самарском облсуде адвокат создателя ГК "Петронефть" Романа Трушева во время рассмотрения апелляционной жалобы на заочный арест клиента объяснял суду, насколько нелепо обвинение. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Напомним, 29 мая Самарский облсуд оставил без изменения постановление Самарского районного суда от 15 мая, избравшего уехавшему из России создателю ГК "Петронефть" Роману Трушеву меру пресечения - заочный арест на два месяца.

На заседании интересы Романа Трушева представляли два адвоката: Виталий Митькин и Сергей Егоров. Они просили суд отменить постановление суда первой инстанции о заочном аресте.

Виталий Митькин отмечал, что следствие не располагает убедительными доказательствами причастности Трушева к преступлениям. По его мнению, следствие "включило" его подзащитного в преступную группу, не имея достаточно времени и знаний в области переработки нефтепродуктов, не разобравшись в ситуации, так как Трушев вышел из бизнеса в Самаре еще в декабре 2018 года.

Также адвокат упоминал о нарушении следствием норм уголовно-процессуального законодательства. По его словам, следствие должным образом не уведомило его доверителя о возбуждении уголовного дела.

"Сотрудники СК РФ даже не пытаются с ним связаться по телефону. Они ему не сделали ни одного звонка, - уточнил Виталий Митькин. - В СМИ появляются публикации, порочащие деловую и человеческую репутацию Романа Трушева. Человек не понимает происходящего вокруг и поэтому справедливо опасается быть задержанным на территории России и оказаться в СИЗО".

Кроме того, Виталий Митькин заявил ходатайство о приобщении к апелляционной жалобе копий документов о продаже Трушевым в декабре 2018 г. долей в самарском нефтяном бизнесе.

Второй адвокат Сергей Егоров поддержал ходатайство коллеги. По его мнению, копии документов о продаже долей свидетельствуют, что Трушев после выхода из бизнеса юридически и фактически не имел к нему отношения.

"И это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что Трушев не может быть причастен к тем обстоятельствам, которые указаны в обвинении", - сказал Сергей Егоров.

Представитель прокуратуры просил суд оставить решение районного суда без изменения. В итоге судья отказала в удовлетворении ходатайства адвоката, поскольку представленные документы, на ее взгляд, не отвечали необходимым требованиям.

В прениях адвокат Сергей Егоров дополнил ходатайство, напомнив, что Роман Трушев стоял изначально у истоков строительства нефтеперерабатывающего завода "Самаратранснефть-терминал".

"Документы, которые не смогли мы приобщить и из которых следует, что Трушев вышел из этого бизнеса в 2018 году, - говорил Сергей Егоров. - Нужно отметить, что стоимость этого бизнеса исчисляется миллиардами рублей. И то обвинение в организации преступного сообщества с целью кражи (там нескольких цистерн нефти на сумму до 1 млн рублей, как это указано в постановлении о предъявлении обвинения, или сговор с целью умышленного загрязнения нефтепровода, а тем более создание для этого организованной преступной группы), на наш взгляд, выглядит настолько необоснованно!.. Попытка выдать крупного бизнесмена за некоего дельца уровня водителя фуры, на наш взгляд, логически не выдерживает никакой внятной критики. Несложно даже привести какие-то аргументы, с ходу, более конкретного толка, кроме вот этого глобального аргумента: позиция нашего доверителя состоит в том, что он просто не крал нефть, не давал указания ее украсть. Он вообще в принципе не знает каких-то технических обстоятельств потому, что в Самаре последний раз был в 2017 году. Это можно проверить и установить. Бизнесмен такого уровня не занимается оперативными, техническими и технологическими вопросами пропуска, допуска нефти в нефтепровод. И мы просим оценить тот довод, что сам он явно, общелогическим и понятным образом свидетельствует о непричастности нашего подзащитного к тем деяниям, которые ему вменяют".

Областной суд оставил постановление о заочном аресте Романа Трушева без изменений.