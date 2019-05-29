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Преступления Происшествия

Решение о заочном аресте Романа Трушева осталось в силе

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд под председательством судьи Елены Жуковой 29 мая рассмотрел жалобу на заочный арест создателя ГК "Петронефть" Романа Трушева.

Жалобу адвоката Виталия Митькина не удовлетворили, решение Самарского райсуда осталось в силе.

Напомним, Трушев являются фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода. По версии следствия, в 2018–2019 гг. предпринматели похитили нефть не менее чем на 1 млн руб., а позже, чтобы скрыть хищение, поставили в узел слива нефти у с. Николаевка Волжского района загрязненный хлорорганикой продукт.

По делу уже арестовали несколько человек: замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора Рустам Хуснутдинов и гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев. Кроме того, заочно арестован бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роману Ружечко.

Ружечко и Трушев находятся за границей и объявлены в международный розыск. 29 мая адвокат Ружечко также не смог добиться отмены заочного ареста.

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