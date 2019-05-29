Решение о заочном аресте Романа Трушева осталось в силе

Самарский областной суд под председательством судьи Елены Жуковой 29 мая рассмотрел жалобу на заочный арест создателя ГК "Петронефть" Романа Трушева.

Жалобу адвоката Виталия Митькина не удовлетворили, решение Самарского райсуда осталось в силе.

Напомним, Трушев являются фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода. По версии следствия, в 2018–2019 гг. предпринматели похитили нефть не менее чем на 1 млн руб., а позже, чтобы скрыть хищение, поставили в узел слива нефти у с. Николаевка Волжского района загрязненный хлорорганикой продукт.

По делу уже арестовали несколько человек: замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора Рустам Хуснутдинов и гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев. Кроме того, заочно арестован бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роману Ружечко.

Ружечко и Трушев находятся за границей и объявлены в международный розыск. 29 мая адвокат Ружечко также не смог добиться отмены заочного ареста.