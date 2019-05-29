Адвокат Романа Ружечко не смог обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, в Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил в силе постановление районного суда о заочном аресте Романа Ружечко.

Жалобу адвоката Виталия Митькина не удовлетворили.

Напомним, 15 мая суд Самарского района Самары заочно избрал меру пресечения создателю ГК "Петронефть" Роману Трушеву и бывшему гендиректору "Самаратранснефть-Терминала" Роману Ружечко.

В 20-х числах апреля Ружечко уехал в Испанию, а Трушев - в Швейцарию. Сейчас они объявлены в международный розыск.

Бизнесменам заочно предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, и п. "а" и "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ.

Они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении нефти и загрязнении магистрального нефтепровода. По версии следствия, в 2018-2019 гг. фигуранты дела похитили нефти не менее чем на 1 млн руб., а позже, чтобы скрыть хищение, залили в узел слива нефти у с. Николаевка Волжского района загрязненный хлорорганикой продукт.

В связи с этим делом арестованы еще несколько человек: замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора Рустам Хуснутдинов и гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев.