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Преступления Происшествия

Еще двоих фигурантов дела о "грязной нефти" арестовали заочно

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 мая, суд Самарского района Самары под председательством Ольги Кривицкой заочно избрал меру пресечения создателю ГК "Петронефть" Роману Трушеву и бывшему гендиректору "Самаратранснефть-Терминала" Роману Ружечко. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Бизнесменов заочно арестовали на два месяца при экстрадиции с момента пересечения границы РФ или с момента задержания на территории РФ.

Как сообщили на суде, Ружечко уехал в Испанию, а Трушев - в Швейцарию. Оба они улетели из России в 20-х числах апреля. Сейчас Ружечко и Трушев объявлены в международный розыск.

Как сообщил на суде представитель Третьего отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Самарской области, в производстве которого находится это уголовное дело, 7 мая Трушеву и Ружечко заочно предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, и п. "а" и "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ. 7 мая Трушев и Ружечко были объявлены в международный розыск.

Представитель обвиняемых, адвокат Виталий Митькин, после оглашения постановления суда сообщил журналистам о своем несогласии с ним и о своем намерении обжаловать его в установленный законом срок.

Суд также озвучил версию следствия о схеме хищений нефти. Якобы похищенная нефть перерабатывалась на мини-НПЗ, а недостающие объемы компенсировались сырьем ненадлежащего качества в том числе загрязненное хлорорганикой, для чего была задействована компания "Волга ойл".

ООО "Волга ойл", по данным ИАС Seldon.Basis, создано в апреле 2018 г. и зарегистрировано в Ульяновске. Единственным учредителем выступает 21-летний Андрей Баладин - судя по всему сын арестованного по делу Сергея Баландина. Заявленный вид деятельности компании - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами. Также в прошлом году Андрей Баландин зарегистрировался как индивидуальный предприниматель с видом деятельности - производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках.

Напомним, 2 мая Самарский районный суд арестовал четверых подозреваемых по делу о загрязнении нефти. В СИЗО отправились замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора Рустам Хуснутдинов и гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев.

15 мая Самарский облсуд отказал в удовлетворении их апелляционных жалоб на арест.

Все они - фигуранты уголовного дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" хлорорганикой. По версии следствия, в 2018-2019 гг. они похитили нефти не менее чем на 1 млн руб., а позже, пытаясь скрыть хищение, поставили в узел слива нефти у с. Николаевка Волжского района загрязненную нефть с хлорсодержащими соединениями.

Роман Трушев основал группу "Петронефть", в которую входила компания "СамараТрансНефть-терминал", владевшая узлом слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара - Унеча, на котором, по утверждениям Транснефти, произошел вброс некачественного сырья в трубопровод "Дружба". Из-за этого в середине апреля Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по этому маршруту. По оценкам Reuters, загрязнены хлорорганикой оказались 5 млн т нефти.

В интервью "Коммерсанту" Трушев сказал, что Ружечко является фактическим владельцем ООО "Нефтеперевалка", через узел слива которого в систему Транснефти якобы попала загрязненная нефть. Также он отмечал, что сомневается в официальной версии загрязнения нефти, и указывал на малые объемы закачки нефти через узел в Николаевке.

15 мая во время заседания по обжалованию ареста один из фигурантов дела Сергей Баландин дал признательные показания.

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