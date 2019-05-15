Фигурантов дела о "грязной нефти" оставили под арестом

В среду, 15 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб фигурантов дела о "грязной нефти", пытавшихся оспорить арест, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, участвовавший в заседании суда в режиме видеоконференцсвязи, просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, заявив, что не собирается скрываться от следствия и оказывать давление на кого-либо.

Он также заявил, что не принимал решений самостоятельно и действовал в соответствии с указаниями руководства.

Его адвокат добавил, что допрос Жоголева сотрудниками ФСБ, проводившийся 1 мая, длился около 12 часов.

Представитель прокуратуры выступил за оставление бизнесмена под стражей.

В итоге областной суд не стал отменять решение Самарского районного суда, оставив Жоголева под стражей до 29 июня.

Такое же решение было принято по жалобам заместителя гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова и замдиректора ООО "Магистраль" Сергея Баландина.

Напомним, также под арест подпала гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай.

Все четверо были отправлены в СИЗО 2 мая решение Самарского районного суда. Сегодня же в этом суде будет рассмотрено ходатайство следствия о заочном аресте создателя ГК "Петронефть" Романа Трушева и бывшего гендиректора входившего в группу компаний ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко.

Все они стали фигурантами уголовного дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" хлорограникой, приведшем к остановке экспорта. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ по трем статьям УК РФ - пп. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 ("Кража").

По версии следствия, подозреваемые в 2018-2019 гг. совершали хищения нефти на общую сумму "не менее 1 млн рублей". А в марте-апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.