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Преступления Происшествия

Один из подозреваемых по делу о "грязной нефти" дал признательные показания

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - один из подозреваемых по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" - дал признательные показания. Об этом стало известно в среду, 15 мая, во время рассмотрения его жалобы на арест в Самарском областном суде, передает корреспондент Волга Ньюс.

Фото: pixabay.com

Согласно озвученной в суде информации, Баландин пока единственным из подозреваемых пошел на сотрудничество со следствием.

При этом в его деле пока лишь пп. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"). Ранее же сообщалось, что фигурантам дела также инкриминируются ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

В суде также стало известно, что ранее Баландин работал на ЛПДС "Лопатино", входящей в систему "Транснефти", через которую грязная нефть, по версии следствия, и попала в "Дружбу".

Его адвокат в заседании возмутилась: "Ну нельзя же держать человека в СИЗО только потому, что он когда-то работал в "Транснефти"?"

По данным источников "Волга Ньюс", 21-летний сын Баландина - Андрей Баландин - является учредителем ООО "Волга ойл", зарегистрированного в Ульяновске. ООО якобы фигурировало в схеме хищения нефти, которое инкриминируют арестованным.

Собеседники издания отмечают, что Баландин-старший мог дать признательные показания, чтобы вывести из под удара сына.

Напомним, 2 мая Самарский районный суд арестовал четверых подозреваемых по делу о загрязнении нефти на два месяца. В СИЗО, помимо Баландина, были отправлены гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора Рустам Хуснутдинов и гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев.

15 мая суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте создателя ГК "Петронефть" Романа Трушева и бывшего гендиректора входящего в эту группу компаний ООО "Самаратранснефть-Терминала" Романа Ружечко.

Все они стали фигурантами уголовного дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" хлорорганикой, в конце апреля приведшем к остановке экспорта.

По версии следствия, в 2018–2019 гг. они совершали хищения нефти на общую сумму "не менее 1 млн рублей". А в марте–апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения, в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ по пп. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

При этом Трушев ставит под сомнение официальную версию загрязнения нефти, указывая на малые объемы закачки нефти через узел в Николаевке.

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