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Преступления Происшествия

Фигурант дела о "грязной нефти" Роман Трушев может не вернуться в Россию

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Создатель ГК "Петронефть", фигурирующий в деле о "грязной нефти", Роман Трушев находится в Германии и пока не решил, вернется ли в Россию. Об этом он заявил в интервью "Коммерсанту".

"Из Москвы уехал 25 апреля, когда ничто не предвещало, и планировал вернуться 15 мая. В ближайшие дни все взвешу и приму решение, возвращаться ли в РФ", - сказал он.

Отметим, что на 15 мая назначен суд о заочном аресте Трушева.

Напомним, в группу "Петронефть", которую основал Трушев, входила компания "СамараТрансНефть-терминал", владевшая узлом слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара - Унеча, на котором, по утверждениям "Транснефти", произошел вброс некачественной нефти в трубопровод "Дружба". Из-за этого в середине апреля Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по этому маршруту. По оценкам Reuters, загрязненной хлорорганикой оказалось 5 млн т нефти.

По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело по пп. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Дело расследуют в СУ СК РФ по Самарской области.

Четыре фигуранта данного уголовного дела - гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - находятся под арестом. 15 мая суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Трушева и бывшего гендиректора "Самаратранснефть-Терминала" Романа Ружечко.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. они совершали "многократные хищения нефти" на общую сумму "не менее 1 млн рублей". А в марте-апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района (как раз там располагается УСИКН Самара - Унеча), была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

В интервью "Коммерсанту" Трушев сообщил, что именно Ружечко является фактическим владельцем ООО "Нефтеперевалка", через узел слива которого в систему "Транснефти" якобы попала загрязненная нефть.

"В конце апреля премьер дал указание за неделю найти виновных, и вот объявили врагов народа - вот маленький терминал, который смог 5 млн тонн нефти хлорорганикой забить. На ЛПДС "Лопатино" ("Транснефть-Дружба") из около 5 млн тонн в месяц приходит 2-2,5 млн тонн преимущественно легкой и средней нефти с "Транснефть-Приволги", почти столько же - с двух больших труб "Альметьевск-1, 2" из Татарстана тяжелой нефти и несравнимо меньше, порядка 35-40 тыс., насколько я знаю, формируется за счет "Нефтеперевалки". При этом нефть с узла не попадает сразу в нефтепровод "Дружба", а проходит смешивание в емкостном парке "Транснефти" на ЛПДС "Лопатино", - говорит Трушев.

По его словам, Ружечко утверждает, что все суточные паспорта (их два в сутки) с 1 апреля и до последнего дня прокачки 25 апреля были подписаны совместно с представителями "Транснефти", там не было превышения уровня хлорорганики. Но когда стали повторно проверять суточные арбитражные пробы, в нескольких их них оказалось превышение по хлорорганике.

"Но даже если на эти данные опираться, то превышение хлорорганики было незначительным, - уверяет Роман Трушев. - Все компании с истощенными месторождениями используют хлорорганику. По моей информации, большое содержание хлорорганики в апреле было у "Татнефти", но этот факт не проверяется следственными органами, у них такая задача не стоит. Я располагаю достоверной информацией, что содержание хлорорганики в нефти "Татнефти" достигало 2700 ppm в апреле".

Также он утверждает, что хлорорганика не могла повредить восемь резервуаров парка "Лопатино", так как нефть с УСиКНа "Нефтеперевалки" должна через собственный ПСП поступать только в один резервуар на ЛПДС "Лопатино" емкостью 30 тыс. тонн. "В остальные резервуары поступает нефть либо "Транснефть-Приволги" или с Альметьевска, либо смешивается", - говорит Трушев.

Он также недоумевает, почему в постановлении о возбуждении дела указана кража нефти у "Транснефть-Дружбы. "У нее украсть невозможно - ее нефть не может быть на УСиКН", - подчеркивает бизнесмен.

Отметим, что "Татнефть" уже отреагировала на слова Трушева и распространила сообщение о том, что компания никогда не использовала органические хлориды для повышения нефтеотдачи, а также не занимается поставками нефтепродуктов непосредственно в нефтепровод "Дружба".

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