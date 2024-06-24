"Самарский гипсовый комбинат" получит участки под расширение производства

Распоряжением губернатора ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" предоставят два участка в районе ул. Береговой в Самаре.
Более 8 тыс. кв. м выделят под проект модернизации и расширение производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе. Еще 1,5 тыс. кв. м министерство строительства Самарской области предоставит в аренду.
В прошлом году "Самарский гипсовый комбинат" выносил на общественные слушания отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 23 тыс. кв. м на ул. Береговой, 9а. Предполагалось строительство производственного объекта. О расширении производства комбината в интервью Волга Ньюс говорил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
Как сообщалось в СМИ, владельцами ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" выступают АО "ГЛИМС-Продакшн" - производитель сухих строительных смесей GLIMS (обе компании подконтрольны Алексею Долматову) и Александр Хенкин (15%). По данным ИАС Seldon.Basis, уставный капитал СГК составляет 3,29 млн рублей. Выручка в 2021 г. - 1,84 млрд руб., чистая прибыль - 60,86 млн руб. (более поздние показатели не раскрываются).