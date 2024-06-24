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"Самарский гипсовый комбинат" получит участки под расширение производства

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением губернатора ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" предоставят два участка в районе ул. Береговой в Самаре.

Фото: https://vk.com/minprom_samreg

Более 8 тыс. кв. м выделят под проект модернизации и расширение производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе. Еще 1,5 тыс. кв. м министерство строительства Самарской области предоставит в аренду.

В прошлом году "Самарский гипсовый комбинат" выносил на общественные слушания отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 23 тыс. кв. м на ул. Береговой, 9а. Предполагалось строительство производственного объекта. О расширении производства комбината в интервью Волга Ньюс говорил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Как сообщалось в СМИ, владельцами ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" выступают АО "ГЛИМС-Продакшн" - производитель сухих строительных смесей GLIMS (обе компании подконтрольны Алексею Долматову) и Александр Хенкин (15%). По данным ИАС Seldon.Basis, уставный капитал СГК составляет 3,29 млн рублей. Выручка в 2021 г. - 1,84 млрд руб., чистая прибыль - 60,86 млн руб. (более поздние показатели не раскрываются).

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

Светлана Жваликовская 31 марта 2015 08:28 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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