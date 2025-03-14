Самарские предприятия стройиндустрии получат международную известность

Самарские производственные компании, выпускающие продукцию для строительной и смежных отраслей: водопроводные, отопительные и противопожарные системы, электромонтажные системы, видеонаблюдение и безопасность, декор и стройматериалы, а также многие другие — будут широко представлены на международных профильных выставках, которые пройдут весной 2025 г. в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге.
Всего на выставках будут представлены более 40 компаний, производство которых локализовано в различных городах Самарской области.
Так, в числе самарских участников выставки — завод "Электрощит", выпускающий сэндвич панели, минеральную вату, металлические конструкции, сайдинг, пластиковые стеклопакеты и прочее.
Новокуйбышевск представит "Комплексные системы изоляции" — крупное производственное предприятие, которое специализируется на производстве изоляционных материалов, полимерных компаундов и оборудования для изоляции трубопроводов.
Из Тольятти представлять свою продукцию будет предприятие "СЛТ Аква" — российская компания по производству полипропиленовых трубопроводных систем для водоснабжения, отопления, внутренней канализации и пожаротушения.
"Волжская металлургическая компания" — российский производитель и поставщик алюминиевого профиля, производство которого размещено в г. Жигулевск, также разместится со своей экспозицией на выставках.
Все это и другая продукция самарских предприятий будет представлено международной общественности на трех ключевых строительных салонах весны-2025: 30-я Международная выставка Securika Moscow — крупнейшая в России выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты; 31-я Международная выставка "Строительство. Дизайн. Реставрация" (Санк-Петербург) и международная строительно-интерьерная выставка России, СНГ и стран Восточной Европы — MosBuild 2025.
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.