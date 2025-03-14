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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарские предприятия стройиндустрии получат международную известность

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские производственные компании, выпускающие продукцию для строительной и смежных отраслей: водопроводные, отопительные и противопожарные системы, электромонтажные системы, видеонаблюдение и безопасность, декор и стройматериалы, а также многие другие — будут широко представлены на международных профильных выставках, которые пройдут весной 2025 г. в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге.

Всего на выставках будут представлены более 40 компаний, производство которых локализовано в различных городах Самарской области.

Так, в числе самарских участников выставки — завод "Электрощит", выпускающий сэндвич панели, минеральную вату, металлические конструкции, сайдинг, пластиковые стеклопакеты и прочее.

Новокуйбышевск представит "Комплексные системы изоляции" — крупное производственное предприятие, которое специализируется на производстве изоляционных материалов, полимерных компаундов и оборудования для изоляции трубопроводов.

Из Тольятти представлять свою продукцию будет предприятие "СЛТ Аква" — российская компания по производству полипропиленовых трубопроводных систем для водоснабжения, отопления, внутренней канализации и пожаротушения.

"Волжская металлургическая компания" — российский производитель и поставщик алюминиевого профиля, производство которого размещено в г. Жигулевск, также разместится со своей экспозицией на выставках.

Все это и другая продукция самарских предприятий будет представлено международной общественности на трех ключевых строительных салонах весны-2025: 30-я Международная выставка Securika Moscow — крупнейшая в России выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты; 31-я Международная выставка "Строительство. Дизайн. Реставрация" (Санк-Петербург) и международная строительно-интерьерная выставка России, СНГ и стран Восточной Европы — MosBuild 2025.

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