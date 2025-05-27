Стартовал Всероссийский форум "Градостроительная неделя: инновации и развитие — 2025"

С 26 по 30 мая при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ проходит Всероссийский форум "Градостроительная неделя: инновации и развитие — 2025", организованный Университетом Минстроя России "НИИСФ РААСН".
26 мая состоялось торжественное открытие форума, который объединил экспертов, представителей власти, бизнеса и научного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития градостроительной отрасли.
Пять дней работы позволят участникам переосмыслить подходы к созданию городов будущего, обсудить ключевые тренды строительной отрасли и перенять лучшие практики у ведущих экспертов.
Основными темами форума станут: государственная политика в создании комфортной среды; инновации в градостроительстве и инфраструктурном развитии; цифровизация процессов проектирования и строительства. Также планируется обсудить вопросы развития транспортной инфраструктуры, энергоэффективности и экологической устойчивости.
По завершении мероприятия будут разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере градостроительства, а также сформирована коммуникационная платформа для обмена опытом между регионами.
"Форум "Градостроительная неделя" — это уникальная площадка для диалога между регионами, бизнесом и наукой. Сегодня как никогда важно объединять усилия для создания современных, комфортных и экологически устойчивых городов. Особую значимость приобретают вопросы цифровизации строительства и энергоэффективности — именно они определяют будущее развитие. Самарская область готова перенимать лучшие практики для реализации масштабных проектов в нашем регионе. Уверена, что предложения, выработанные в рамках форума, станут серьезным вкладом в развитие градостроительной политики России", — отметила первый заместитель министра градостроительной политики — главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия. Форум проходит в дистанционном формате.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.