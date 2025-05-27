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Стартовал Всероссийский форум "Градостроительная неделя: инновации и развитие — 2025"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 по 30 мая при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ проходит Всероссийский форум "Градостроительная неделя: инновации и развитие — 2025", организованный Университетом Минстроя России "НИИСФ РААСН".

26 мая состоялось торжественное открытие форума, который объединил экспертов, представителей власти, бизнеса и научного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития градостроительной отрасли.

Пять дней работы позволят участникам переосмыслить подходы к созданию городов будущего, обсудить ключевые тренды строительной отрасли и перенять лучшие практики у ведущих экспертов.

Основными темами форума станут: государственная политика в создании комфортной среды; инновации в градостроительстве и инфраструктурном развитии; цифровизация процессов проектирования и строительства. Также планируется обсудить вопросы развития транспортной инфраструктуры, энергоэффективности и экологической устойчивости.

По завершении мероприятия будут разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере градостроительства, а также сформирована коммуникационная платформа для обмена опытом между регионами.

"Форум "Градостроительная неделя" — это уникальная площадка для диалога между регионами, бизнесом и наукой. Сегодня как никогда важно объединять усилия для создания современных, комфортных и экологически устойчивых городов. Особую значимость приобретают вопросы цифровизации строительства и энергоэффективности — именно они определяют будущее развитие. Самарская область готова перенимать лучшие практики для реализации масштабных проектов в нашем регионе. Уверена, что предложения, выработанные в рамках форума, станут серьезным вкладом в развитие градостроительной политики России", — отметила первый заместитель министра градостроительной политики — главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия. Форум проходит в дистанционном формате.

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