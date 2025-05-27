В Самаре четыре человека пострадали в ДТП на Южном шоссе

Во вторник, 27 мая, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:15 водитель Geely, ехавший в направлении Заводского шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2115. "пятнадцатую" же от удара отбросило на Hyundai.

В аварии пострадали три пассажира ВАЗ-2115 и водитель Geely. Всех их доставили в больницу.