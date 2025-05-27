У жителя Самары изъяли земли в береговой полосе Волги

В Самарской области суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры и изъял из частной собственности участок в береговой полосе Волги. Об этом сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.
Ранее при проверке выяснилось, что в Куйбышевском районе в частной собственности находятся участки, часть которых составляет береговая полоса. Площадь наложения составила более 500 кв. м.
В итоге суд признал отсутствующим право собственности гражданина на части участков, расположенных в пределах береговой полосы.
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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
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Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.