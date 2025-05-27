У жителя Самары изъяли земли в береговой полосе Волги

В Самарской области суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры и изъял из частной собственности участок в береговой полосе Волги. Об этом сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее при проверке выяснилось, что в Куйбышевском районе в частной собственности находятся участки, часть которых составляет береговая полоса. Площадь наложения составила более 500 кв. м.

В итоге суд признал отсутствующим право собственности гражданина на части участков, расположенных в пределах береговой полосы.