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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

У жителя Самары изъяли земли в береговой полосе Волги

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры и изъял из частной собственности участок в береговой полосе Волги. Об этом сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее при проверке выяснилось, что в Куйбышевском районе в частной собственности находятся участки, часть которых составляет береговая полоса. Площадь наложения составила более 500 кв. м.

В итоге суд признал отсутствующим право собственности гражданина на части участков, расположенных в пределах береговой полосы.

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