Суд утвердил мировое соглашение по проблемной долевке у самарской набережной

В региональном арбитраже завершился судебный процесс по иску департамента градостроительства Самары против ООО "Гранд ЛТД". Стороны заключили мировое соглашение, которое позволит достроить проблемную долевку на ул. Максима Горького, 131.

История многоквартирного дома началась еще в 2000 году. По проекту объект должен был состоять из трех этапов. Первые два этапа были успешно завершены. Третий предполагал наличие двух секций (3.1 и 3.2), но, несмотря на их единство, застройщик возвел только одну, а строительство второй остановил в 2014 году на уровне первого этажа. И только потом, в декабре 2019 года, когда до окончания срока действия разрешения на строительство оставалось буквально три месяца, работы продолжились. В итоге секция 3.2 была возведена на уровне 3,5 надземных этажей (а должна была быть 16-этажной), после чего строительство остановилось.

По объекту прошло уже несколько судебных процессов. Согласно материалам одного из них, изначально застройщиком-инвестором выступало ООО "Молодежный жилой комплекс Союз". Департамент строительства и архитектуры Самары заключил с компанией договор о долевом участии в проектировании и строительстве ЖК, а также договор генерального подряда.

Однако в 2004 г. "Молодежный жилой комплекс Союз" передал свои права и обязанности "Гранд ЛТД". Эта компания становилась новым инвестором объекта и генеральным подрядчиком строительства. Ей как раз предстояло доделать секции 3.1 и 3.2. Но работы в полном объеме не выполнены до сих пор.

В секцию 3.1 уже въехали жильцы, однако дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. Строительство секции 3.2 заморожено.

На недавней встрече представителей власти с жителями долевки генеральный директор ООО "ВипКонсалт" Сергей Рудой, которому принадлежит доля в уставном капитале "Гранд ЛТД", попросил продлить разрешение на возведение этого дома. Но однозначного ответа не получил.

В сентябре прошлого года департамент градостроительства в судебном порядке потребовал расторгнуть договор о долевом участии в строительстве и договор генерального подряда, заключенные с "Гранд ЛТД". Судя по всему, планировалось подыскать нового застройщика. Однако спустя восемь месяцев судебных разбирательств стороны договорились о заключении мирового соглашения.

Судя по материалам, которые опубликовал суд, "Гранд ЛТД" будет достраивать объект. Однако прежде компания должна в течение шести месяцев за свой счет провести техническое обследование конструкций и инженерных сетей секций 3.1 и 3.2 и скорректировать проектную документацию, в том числе выделить этапы выполнения работ и обозначить сроки. После получения положительного заключения экспертизы депстрой запросит в минстрое внесение изменений в разрешение на строительство. Как только документ будет готов, "Гранд ЛТД" сможет приступить к достройке объекта.

На доделку секции 3.1 у компании будет не более девяти месяцев. В частности, речь идет о подключении к инженерным сетям и приведении объекта в соответствие скорректированному проекту и техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и т.п.

Если "Гранд ЛТД" нарушит условия и не будет реагировать на претензии депстроя, то договор о долевом участии в строительстве и договор генерального подряда будут расторгнуты. Аналогичные последствия наступят и в случае признания компании банкротом или ее ликвидации.