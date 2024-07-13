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Вячеслав Федорищев встретился с жителями проблемного дома на ул. Максима Горького в Самаре

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пообщался с жителями проблемного объекта жилищного строительства по улице М. Горького, 131 в 71 квартале Ленинского района. На встрече присутствовали глава города Елена Лапушкина и руководители застройщика и компаний-подрядчиков.

Фото: Ирина Быкова, информационное агентство «СОВА»

История многоквартирного дома началась еще в 2000 году. По проекту объект должен был состоять из трех этапов. Первые два этапа были успешно завершены. Третий предполагал наличие двух секций, 3.1 и 3.2, но, несмотря на их единство, застройщик возвел только одну, а строительство второй остановил в 2014 году на уровне первого этажа. И только потом, в декабре 2019 года, когда до окончания срока действия разрешения на строительство оставалось буквально три месяца, работы продолжились. В итоге секция 3.2 была возведена на уровне 3,5 надземных этажей, после чего строительство остановилось.

Жительница дома Людмила Зубова рассказала, что вместе с семьей с 2011 года проживает в секции 3.1, которая до настоящего времени не введена в эксплуатацию.

"К сожалению, до сих пор нет подъезда, как у всех нормальных людей. Ходим через паркинг или через верхний подъезд, — поделилась она. — Подъезда к нашему двору вообще нет: никакая машина, ни скорая, ни пожарная подъехать не могут".

Глава города Самары Елена Лапушкина предложила решение существующей проблемы, выразив уверенность в необходимости в первую очередь ввести в эксплуатацию секцию 3.1, в которой граждане уже проживают, получив жилые помещения в собственность по решению суда.

"Для этого у нас разработана дорожная карта. Мы сейчас выходим на гранты и получаем те замечания, те технические условия, которые нам позволят в дальнейшем ввести дом. Будь то пожарный проезд, утепление стены — на что жители жалуются, — сказала мэр города. — А уже с секцией 3.2 будем разбираться в дальнейшем. Как приоритет мы, безусловно, оцениваем введение секции 3.1, чтобы люди могли спокойно и комфортно жить".

Глава 63-го региона попросил конкретизировать все действия по секции 3.1. и поручил в течение двух недель детально распланировать и утвердить дорожную карту ее ввода в эксплуатацию.

"Мэр города подписывает, вы подписываете дорожную карту, и мы в рамках нее начинаем двигаться, — обратился он к инициативной группе жильцов. — Только так. Проблеме 16 лет, но решать ее нужно. Поэтому здесь первые шаги мы с вами определили, мы по ним идем. Задача достроить, ввести в эксплуатацию, чтобы вы жили в жилом доме, а не в недостроенном помещении".

С вопросами к Вячеславу Федорищеву обратился генеральный директор ООО "ВипКонсалт" Сергей Рудой. Ему принадлежит доля в уставном капитале ООО "Гранд ЛТД" — компании, которая являлась застройщиком-инвестором секций 3.1 и 3.2, но так и не завершила строительство жилого комплекса, в результате чего люди фактически проживают в недостроенном объекте. В настоящее время представитель организации просит продлить разрешение на строительство, что позволит ему продолжить возведение в центре города 16-ти этажной секции 3.2, строительство которой велось без надзора ГИСН Самарской области.

Глава региона обозначил, что в данном вопросе первоочередное — это решение проблем жителей недостроенного дома, и главной задачей является "безопасность людей, которые живут в помещениях, не являющихся жилым домом, и не получают нужного обслуживания". Вячеслав Федорищев отметил, что данный вопрос также находится на контроле прокуратуры Самарской области, и строительству секции 3.2 будет дана отдельная оценка.

Гид потребителя

Последние комментарии

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