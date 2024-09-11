"Гранд ЛТД" хотят выгнать из проблемной долевки на ул. Максима Горького

Департамент градостроительства Самары подал иск против ООО "Гранд ЛТД". Компания выступает застройщиком-инвестором проблемной долевки на ул. Максима Горького, 131. Но, судя по требованиям чиновников, в скором времени организация может лишиться этого статуса.

История многоквартирного дома началась еще в 2000 году. По проекту объект должен был состоять из трех этапов. Первые два этапа были успешно завершены. Третий предполагал наличие двух секций (3.1 и 3.2), но, несмотря на их единство, застройщик возвел только одну, а строительство второй остановил в 2014 году на уровне первого этажа. И только потом, в декабре 2019 года, когда до окончания срока действия разрешения на строительство оставалось буквально три месяца, работы продолжились. В итоге секция 3.2 была возведена на уровне 3,5 надземных этажей (а должна была быть 16-этажной), после чего строительство остановилось.

По объекту прошло уже несколько судебных процессов. Согласно материалам одного из них, изначально застройщиком-инвестором выступало ООО "Молодежный жилой комплекс Союз". Департамент строительства и архитектуры Самары заключил с компанией договор о долевом участии в проектировании и строительстве ЖК, а также договор генерального подряда.

Однако в 2004 г. "Молодежный жилой комплекс Союз" передал свои права и обязанности "Гранд ЛТД". Эта компания становилась новым инвестором объекта и генеральным подрядчиком строительства. Ей как раз предстояло доделать секции 3.1 и 3.2. Но работы в полном объеме не выполнены до сих пор.

В секцию 3.1 уже въехали жильцы, однако дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. Строительство секции 3.2 заморожено.

На недавней встрече представителей власти с жителями долевки генеральный директор ООО "ВипКонсалт" Сергей Рудой, которому принадлежит доля в уставном капитале "Гранд ЛТД", попросил продлить разрешение на возведение этого дома. Но однозначного ответа не получил.

Теперь же департамент градостроительства в судебном порядке требует расторгнуть договор о долевом участии в строительстве и договор генерального подряда, заключенные с "Гранд ЛТД". По всей видимости, в случае удовлетворения иска для объекта будут подыскивать нового застройщика. Процесс начнется в ноябре.