"Гранд ЛТД" хотят выгнать из проблемной долевки на ул. Максима Горького

Департамент градостроительства Самары подал иск против ООО "Гранд ЛТД". Компания выступает застройщиком-инвестором проблемной долевки на ул. Максима Горького, 131. Но, судя по требованиям чиновников, в скором времени организация может лишиться этого статуса.
История многоквартирного дома началась еще в 2000 году. По проекту объект должен был состоять из трех этапов. Первые два этапа были успешно завершены. Третий предполагал наличие двух секций (3.1 и 3.2), но, несмотря на их единство, застройщик возвел только одну, а строительство второй остановил в 2014 году на уровне первого этажа. И только потом, в декабре 2019 года, когда до окончания срока действия разрешения на строительство оставалось буквально три месяца, работы продолжились. В итоге секция 3.2 была возведена на уровне 3,5 надземных этажей (а должна была быть 16-этажной), после чего строительство остановилось.
По объекту прошло уже несколько судебных процессов. Согласно материалам одного из них, изначально застройщиком-инвестором выступало ООО "Молодежный жилой комплекс Союз". Департамент строительства и архитектуры Самары заключил с компанией договор о долевом участии в проектировании и строительстве ЖК, а также договор генерального подряда.
Однако в 2004 г. "Молодежный жилой комплекс Союз" передал свои права и обязанности "Гранд ЛТД". Эта компания становилась новым инвестором объекта и генеральным подрядчиком строительства. Ей как раз предстояло доделать секции 3.1 и 3.2. Но работы в полном объеме не выполнены до сих пор.
В секцию 3.1 уже въехали жильцы, однако дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. Строительство секции 3.2 заморожено.
На недавней встрече представителей власти с жителями долевки генеральный директор ООО "ВипКонсалт" Сергей Рудой, которому принадлежит доля в уставном капитале "Гранд ЛТД", попросил продлить разрешение на возведение этого дома. Но однозначного ответа не получил.
Теперь же департамент градостроительства в судебном порядке требует расторгнуть договор о долевом участии в строительстве и договор генерального подряда, заключенные с "Гранд ЛТД". По всей видимости, в случае удовлетворения иска для объекта будут подыскивать нового застройщика. Процесс начнется в ноябре.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?