От детского отдыха до развития речной инфраструктуры: Вячеслав Федорищев дал поручения по итогам оперативного совещания

Во вторник, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.

Открывая совещание, глава региона объявил о новом назначении и представил присутствующим заместителя председателя правительства Самарской области — министра экономического развития и инвестиций Павла Финка.

"Павел Петрович обладает значительным профессиональным опытом. 15 лет он проработал в Министерстве экономического развития Российской Федерации, а в последнее время занимал должность заместителя директора Института исследований и экспертизы ВЭБ. Эта организация занимается разработкой макроэкономических прогнозов развития экономики России", — отметил губернатор.

Перед обсуждением вопросов повестки глава региона остановился на теме развития туристического направления. Две заявки на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма на территории Самарской области поддержаны правительством РФ. Льготные кредиты получат проекты по строительству многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе и акватермального семейного комплекса "Атолл" в Тольятти.

"Для нас это новые гостиницы, повышение уровня сервиса и экономической составляющей туризма. Такие проекты создают новые рабочие места, пополняют бюджет, и, самое главное, позволяют гостеприимство, которое есть в Самарской области, развивать новым уровнем сервиса", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области отметил, что на рост туристической привлекательности влияет множество факторов. Одним из приоритетных вопросов последних месяцев стало наведение порядка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В последнее время ситуация в городах стабилизируется, однако поступает много жалоб от жителей по рекреационным зонам, в частности правый берег Волги, включая остров Поджабный.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, проблемы с зонами отдыха возникли из-за того, что ранее они не были включены в территориальную схему. В предыдущие периоды вывоз ТКО с этих территорий осуществлялся стихийно.

Губернатор поручил исправить ситуацию, обеспечив качественный вывоз отходов с рекреационных территорий, а также совместно с ЦУРом провести детальный анализ жалоб и мер реагирования.

В преддверии Дня защиты детей и длительных школьных каникул приоритетной темой в повестке совещания стала готовность региона к началу летней оздоровительной кампании. С докладом выступила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

По ее словам, в летний период по программам оздоровления детей будет работать 721 организация, включая 45 стационарных лагерей, 672 лагеря дневного пребывания и четыре палаточных лагеря.

Всего за счет средств областного бюджета планируется оздоровить более 33 тыс. детей, из них 9 996 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Кроме того, Самарский регион примет на оздоровление 500 ребят из ДНР. В 2025 г. охват детей отдыхом и оздоровлением за счет средств областного бюджета вырос на 30% — такую задачу ставил Вячеслав Федорищев профильному министерству год назад.

Развитию современной инфраструктуры организации отдыха детей и увеличению возможностей способствуют быстровозводимые модульные конструкции. Самарская область участвует в федеральной программе модернизации лагерей. "В 2026 году по этой программе запланировано возведение четырех быстровозводимых конструкций на базе действующих стационарных лагерей", — пояснила Оксана Щербицкая.

Кроме того, по словам руководителя профильного ведомства, в настоящее время завершаются работы по возведению двух таких корпусов общей вместимостью 104 места в смену. Это позволит за лето дополнительно оздоровить 312 детей.

Президент России Владимир Путин в ходе недавнего совещания с членами Правительства РФ призвал обратить отдельное внимание на безопасность детского отдыха.

"В нашем регионе этому вопросу придается особое значение, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Ежегодно принимаем меры по увеличению охвата детей всеми формами отдыха и оздоровления. В этом году впервые провели бронирование льготных путевок через региональный портал госуслуг. Забронировано более 10 тысяч льготных путевок. Также действует новая мера поддержки для родителей — компенсация за самостоятельно приобретенные путевки в лагерь".

Руководитель области в связи с приоритетностью задачи обеспечения безопасности поручил главам муниципалитетов взять вопрос на личный контроль и до 1 июня 2025 г. исключить функционирование организаций отдыха и оздоровления детей Самарской области с нарушениями требований пожарной безопасности.

Одной из важнейших задач в процессе воспитания подрастающего поколения, в том числе в летний период, является формирование у детей и подростков общечеловеческих ценностей, любви к своему отечеству. Достойным примером беззаветной преданности родине служат подвиги наших героев. Главам муниципалитетов и руководителям организаций отдыха и оздоровления детей поручено привлекать к проведению военно-патриотических мероприятий участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев обратил внимание на произошедший в этом году технический сбой в системе бронирования. "Обращаюсь к министерствам цифрового развития и связи, социально-демографической и семейной политики. Примите все необходимые меры для усиления системы бронирования. Такого повториться не должно", — резюмировал губернатор.

Губернатор поручил заместителю председателя областного правительства Регине Воробьевой проанализировать опыт других субъектов, оптимизировать систему, чтобы исключить подобные сбои.

Вместе с тем для обеспечения доступности отдыха детям с ограниченными возможностями здоровья установлены квоты в государственных и муниципальных лагерях. Министерству образования Самарской области, региональному министерству молодежной политики и главам муниципалитетов поручено обеспечить их выполнение в 2025 году.

Также на совещании подвели итоги прошедшего отопительного сезона и обсудили задачи по подготовке к очередному. Здесь с основным докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Он отметил, что в 2025 г. подготовка к отопительному периоду проходит по новому порядку и правилам в соответствии с приказом Минэнерго России № 2234, где новые требования распространяются на объекты социальной сферы и владельцев тепловых сетей.

В Самарской области уже утверждено распоряжение правительства региона о подготовке к отопительному сезону 2025–2026 гг., а также создан межведомственный оперативный штаб для мониторинга и контроля. Его заседания проходят еженедельно. В текущий подготовительный период запланирована подготовка 31 579 объектов, перекладка более 276 км инженерных коммуникаций.

Губернатор призвал профильные ведомства своевременно оценивать риски и принимать меры для их устранения: "Уже сейчас муниципальные образования активно готовятся к предстоящему отопительному периоду 2025–2026 годов. Важно своевременно оценить возможные риски, выработать меры по их устранению. Проанализируйте опыт прохождения прошлых отопительных периодов, чтобы системно и пошагово выстроить работу по подготовке объектов к безопасной и эффективной эксплуатации в отопительный период".

Также Вячеслав Федорищев отметил, что жители, обращаясь в единую диспетчерскую службу, не всегда получают своевременную и корректную информацию об аварийных ситуациях. Он поручил оперативно доводить до горожан объективную информацию о причинах и сроках устранения аварий на объектах ЖКХ, напомнив о реализации на территории Самары, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевска аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Кроме того, министерству энергетики и ЖКХ Самарской области во взаимодействии со Средне-Поволжским Управлением Ростехнадзора поручено обеспечить методическое сопровождение на всех этапах подготовки муниципальных образований к отопительному периоду.

Отдельное внимание глава региона обратил на благоустройство территорий после перекладки инженерных коммуникаций. В связи с этим главам муниципалитетов поручили взять на личный контроль своевременное завершение работ и благоустройство территорий, а областному министерству энергетики и ЖКХ Самарской области — обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций.

В рамках повестки совещания министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов доложил о перспективах развития пассажирских перевозок речным транспортом в регионе.

Маршрутная сеть в навигацию 2025 г. составляет 10 маршрутов, включающих в себя 26 остановок. Организованы скоростные перевозки с использованием судов на подводных крыльях "Валдай — 45Р" из Самары до с. Ширяево и с. Винновка (Монастырь), а на маршрутах, следующих от речного вокзала Тольятти, ввели две новых остановки — с. Жигули и Волжский Утес.

Отдельное внимание уделили вопросам развития речной инфраструктуры, обновлению речного вокзала в Самаре.

Вячеслав Федорищев отметил: Самарская область имеет значительную историю судоходства, которая насчитывает уже более 200 лет. Жители региона теснейшим образом связаны с Волгой и Заволжьем, речным пассажирским транспортом. Вопрос перспективы его развития имеет стратегическое значение для социально-экономического развития региона.

В связи с этим глава региона дал поручения, включая разработку конкретного плана мероприятий по всему периметру развития речной инфраструктуры, а также расширение водных маршрутов.

"Уже сейчас в рамках программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы реализуются мероприятия по обновлению пассажирского флота. В регион поставлены и запущены в эксплуатацию два новых судна проекта "Малое пассажирское круизное судно" вместимостью 240 человек. Это позволило, в том числе, открыть дополнительный новый маршрут "Самара (Речной вокзал) — с. Ширяево", — подчеркнул губернатор.

Отдельной темой обсуждения стала система предварительной продажи билетов и ее внедрение на всех маршрутах, обслуживаемых в рамках государственных контрактов. Здесь руководитель области поручил уже в этом сезоне запустить онлайн-сервис.

В завершение совещания, трансляция которого велась в официальном госпаблике "Самарская область", участники рассмотрели обращения граждан, по которым глава региона также дал ряд поручений.