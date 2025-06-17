16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области Hyper займется развитием электрологистики Вячеслав Федорищев на ПМЭФ-2025: Самарская область привлекает 1,2 млрд рублей инвестиций в создание логистического комплекса холдинга "Русклимат" Самарский губернатор укрепляет сотрудничество с "Тольяттиазотом" Инвестпроект на 1 млрд рублей: на "Самаралакто" начнут производить растительные напитки В регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов для СОНКО

Облправительство Власть и политика

Почти 100 млрд руб. инвестировал бизнес в экономику Самарской области в первом квартале

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 238
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За первый квартал 2025 г. инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 98,8 млрд руб., или на 9,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит в развитие Самарской области.

"Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь в регион до 4 трлн рублей инвестиций", - отмечал ранее губернатор.

Более 40% всего объема инвестиций в первом квартале направлено в обрабатывающие производства. Вложения в эту отрасль увеличились на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Мы отмечаем существенное ускорение инвестиционной активности в сфере производства электрического оборудования, автотранспортных средств, а также в металлургии, строительстве, торговле. Активно в свое развитие инвестирует малый и средний бизнес - их вложения выросли на 21,5%, - перечислил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. - Наша команда во главе с губернатором системно подходит к улучшению инвестиционного климата, и особое внимание здесь - сокращению сроков получения разрешений на строительство, ввода объектов в эксплуатацию, подключения предприятий к инженерным сетям. Работаем над оптимизацией и прозрачностью процедур совместно со всеми участниками процесса".

С начала 2025 г. в регионе введены в эксплуатацию 14 инвестпроектов в самых разных отраслях: пищепром, металлургия, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, производство медицинских изделий, сфера логистики и торговля, гостиничный бизнес и туризм.

За 2024 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд руб. больше, чем в 2023 году. В прошлом году в свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Более трети всего объема инвестиций направлено в обрабатывающие производства. Всего в регионе в различной стадии реализации находится свыше 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6