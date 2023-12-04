Школы, больницы и аэропорты защитят антивандальными панелями

Что объединяет школы, больницы, торговые центры, банки, аэропорты? Большое скопление людей. Это определяет особые требования к безопасности.

Надежность. Немаловажную роль играют устойчивость к механическим повреждениям, воздействию перепадам температур и влаги, низкая степень пожароопасности. Долговечность — одно из главных достоинств антивандальных панелей от компании "Виолет".

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Безопасность. Применение панелей в офисных помещениях, общественных местах не несёт вреда здоровью. Кроме того, сейчас, когда опасность распространения вирусных заболеваний чрезвычайно высока, стены, способные выдерживать регулярную дезинфекцию, снижают риски их распространения.

Удобство. Декоративные панели легки в монтаже. Их установка производится в короткие сроки, не требует предварительного выравнивания стен и просушки, есть возможность организации подпанельного пространства для звуко- и теплоизоляции.

Лицей, Московская обл., г. Электрогорск

Стиль. Панели компании "Виолет" идеально вписываются в интерьеры. Широкий ассортимент декоративных панелей под дерево, камень, металл и многообразие цветовых решений удовлетворят самых взыскательных заказчиков.

Реализованные проекты в Санкт-Петербурге: Военно-Медицинская академия, НИИ Гриппа, Институт генетики РАН, Завод "Nissan", Завод "Адмиралтейские верфи", Park Inn by Radisson Nevsky и др.

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