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Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

Школы, больницы и аэропорты защитят антивандальными панелями

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Что объединяет школы, больницы, торговые центры, банки, аэропорты? Большое скопление людей. Это определяет особые требования к безопасности.

ТЦ Грин-парк, Санкт-Петербург ТЦ Грин-парк, Санкт-Петербург
Фото: предоставлено компанией "Виолет"

Надежность. Немаловажную роль играют устойчивость к механическим повреждениям, воздействию перепадам температур и влаги, низкая степень пожароопасности. Долговечность — одно из главных достоинств антивандальных панелей от компании "Виолет".

ЖК Самоцветы, Уфа

Безопасность. Применение панелей в офисных помещениях, общественных местах не несёт вреда здоровью. Кроме того, сейчас, когда опасность распространения вирусных заболеваний чрезвычайно высока, стены, способные выдерживать регулярную дезинфекцию, снижают риски их распространения.

Удобство. Декоративные панели легки в монтаже. Их установка производится в короткие сроки, не требует предварительного выравнивания стен и просушки, есть возможность организации подпанельного пространства для звуко- и теплоизоляции.

Лицей, Московская обл., г. Электрогорск

Стиль. Панели компании "Виолет" идеально вписываются в интерьеры. Широкий ассортимент декоративных панелей под дерево, камень, металл и многообразие цветовых решений удовлетворят самых взыскательных заказчиков.

Реализованные проекты в Санкт-Петербурге: Военно-Медицинская академия, НИИ Гриппа, Институт генетики РАН, Завод "Nissan", Завод "Адмиралтейские верфи", Park Inn by Radisson Nevsky и др.

Центральный офис:

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. В;

+7 (812) 665-69-65

8 (800) 333-99-83

office@vio-let.ru

Представительство в СФО:

г. Новосибирск, +7 (383) 388-92-70

www.vio-let.ru

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Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

Светлана Жваликовская 31 марта 2015 08:28 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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